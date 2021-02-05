***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.02.2021 18:16
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı ve Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 05.02.2021 tarihli toplantısında, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının 500.000.000 (beş yüz milyon) Türk Lirası'ndan 800.000.000 (sekiz yüz milyon) Türk Lirası'na artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2021 yılından itibaren beş yıl için uzatılması amacıyla, Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 7 nci maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve ilgili diğer kurumlara başvuru yapılmasına toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiş olup, gerekli izinler için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TSKB GYO Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907915
BIST
18:051.527
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,73
|Açılış
|: 1.545
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|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.527
18:057,0603
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0755
|Açılış
|: 7,0450
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|Önceki Kapanış
|: 7,1300
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7,1484
En Düşük
7,0291
18:058,5010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0495
|Açılış
|: 8,4500
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|Önceki Kapanış
|: 8,5400
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8,5826
En Düşük
8,4591
18:05410,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,18
|Açılış
|: 410,45
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DIRIT
|9,02
|14.540.069
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.987.276
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|782.092
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.886.148
|% 10,00
|
|GOLTS
|68,80
|114.414.535
|% 9,99
|
|ISBTR
|46.251,00
|1.302.222
|% -10,00
|
|SAMAT
|8,47
|10.586.509
|% -9,99
|
|PAMEL
|22,16
|2.161.070
|% -8,73
|
|ECILC
|8,29
|712.568.124
|% -6,33
|
|VERTU
|28,50
|37.634.608
|% -6,25
|
|KOZAL
|127,40
|3.002.525.243
|% 4,86
|
|SISE
|7,65
|1.421.406.745
|% -0,78
|
|GARAN
|9,76
|1.356.797.985
|% -1,61
|
|TCELL
|16,72
|1.111.606.240
|% -0,06
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|EKGYO
|2,45
|820.266.877
|% -1,21
|
|TSKB
|1,85
|530.789.029
|% -0,54
|
|GSDHO
|2,67
|759.189.534
|% 4,30
|
|DOHOL
|4,02
|1.066.726.080
|% -2,19
|
|ODAS
|4,13
|820.078.991
|% 1,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0551
|7,0585
|% -1,08
|
|Euro
|8,4953
|8,5034
|% -0,55
|
|Sterlin
|9,6597
|9,7082
|% -0,70
|
|Frank
|7,8111
|7,8581
|% -0,64
|
|Riyal
|1,8760
|1,8854
|% -1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|14,76
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,71
|
|Cumhuriyet
|2.708
|2.749
|-36,00
|
|Tam
|2.694
|2.763
|-29,94
|
|Yarım
|1.302
|1.336
|-14,48
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,24
|
|Gümüş.Ons
|26,80
|26,82
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|59,51
|59,51
|0,50
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HEKTS
Yüzde -5.27 oranında düşüşle 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 732, 404 adet işlem
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