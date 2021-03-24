***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Genel Kurul OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 05.02.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 08.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiEk Açıklamalar24.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kayıtlı sermaye tavanının artırımına ilişkin Esas Sözleşme Tadili onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 TSKB GYO Esas Sözleşme Tadili_Onaylı.pdfEK: 2 Tutanak.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920168BIST