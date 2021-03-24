***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
24.03.2021 15:15
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanına İlişkin Genel Kurul Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 05.02.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 08.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
24.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kayıtlı sermaye tavanının artırımına ilişkin Esas Sözleşme Tadili onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TSKB GYO Esas Sözleşme Tadili_Onaylı.pdf
EK: 2 Tutanak.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920168
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 36,43
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
18:057,9278
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0122
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
18:059,4285
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0329
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
18:05438,70
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -2,23
|Açılış
|: 438,70
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARENA
|54,45
|50.910.621
|% 10,00
|
|KONYA
|1.171,60
|68.411.898
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.148.125
|% 10,00
|
|KSTUR
|286,00
|585.908
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|569.069
|% 10,00
|
|CASA
|125,40
|2.757.580
|% -9,98
|
|LUKSK
|70,00
|9.236.572
|% -5,34
|
|GSRAY
|3,62
|487.852.791
|% -4,23
|
|BJKAS
|5,73
|277.905.862
|% -3,54
|
|EMKEL
|2,56
|10.067.991
|% -3,40
|
|GARAN
|7,20
|7.149.552.488
|% 0,14
|
|SASA
|47,30
|2.029.610.977
|% 8,39
|
|PETKM
|5,62
|1.027.797.896
|% 4,66
|
|FROTO
|207,20
|964.968.021
|% 2,03
|
|SISE
|7,38
|942.922.090
|% 4,38
|
|GARAN
|7,20
|7.149.552.488
|% 0,14
|
|YKBNK
|2,23
|597.990.567
|% 1,83
|
|TSKB
|1,46
|378.207.710
|% 5,80
|
|SKBNK
|1,19
|260.289.164
|% 7,21
|
|EKGYO
|1,91
|405.743.573
|% 3,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9185
|7,9278
|% -0,15
|
|Euro
|9,3953
|9,4285
|% -0,35
|
|Sterlin
|10,7894
|10,8435
|% -0,90
|
|Frank
|8,3910
|8,4415
|% -0,91
|
|Riyal
|2,0964
|2,1069
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|2,65
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-1,13
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|25,21
|25,25
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,29
|63,29
|2,50
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GUBRF
Yüzde 8.55 oranında artışla 76.85 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 850, 413 adet işlem
-
17:58HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 1.90 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 593, 906 adet işlem
-
17:57FORMT
Yüzde 5.65 oranında artışla 3.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 254, 035 adet işlem
-
17:56HLGYO
Yüzde 5.26 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 111, 392 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 406 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 1 üstünde . İşlem hacmi 28, 206.00 milyon TL de