***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 08.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.02.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 01.04.2021Ek Açıklamalar24.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmış olan Esas Sözleşme tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 TSKB GYO Esas Sözleşme Tadili_Onaylı.pdfEK: 2 Tutanak.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922600BIST