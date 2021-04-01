***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
01.04.2021 16:15
İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 08.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 01.04.2021
Ek Açıklamalar
24.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmış olan Esas Sözleşme tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TSKB GYO Esas Sözleşme Tadili_Onaylı.pdf
EK: 2 Tutanak.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922600
BIST
17:361.424
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 31,88
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.424
En Düşük
1.399
17:368,1359
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -0,1040
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
17:369,6053
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -0,0633
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
17:36452,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,53
|Açılış
|: 452,71
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler17:36
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|70.183.082
|% 9,99
|
|OSMEN
|35,66
|2.312.983
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.741.956
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.047.148
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|TACTR
|24,20
|109.020
|% -5,10
|
|GARAN
|6,99
|3.901.220.579
|% 4,48
|
|FROTO
|205,10
|1.036.599.805
|% 6,10
|
|KOZAL
|121,60
|1.035.988.418
|% 2,18
|
|SASA
|46,32
|933.906.115
|% 2,66
|
|PETKM
|6,04
|862.653.097
|% 5,04
|
|GARAN
|6,99
|3.901.220.579
|% 4,48
|
|SKBNK
|1,22
|314.431.312
|% 2,52
|
|EKGYO
|1,91
|296.008.485
|% 0,00
|
|ODAS
|3,59
|514.085.808
|% 3,46
|
|PETKM
|6,04
|862.653.097
|% 5,04
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1297
|8,1359
|% -1,26
|
|Euro
|9,5865
|9,6053
|% -0,65
|
|Sterlin
|11,2207
|11,2770
|% -0,90
|
|Frank
|8,5919
|8,6436
|% -1,17
|
|Riyal
|2,1662
|2,1770
|% -1,10
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.727
|1.727
|19,20
|
|Altın Gr.
|453
|453
|0,34
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,45
|6,46
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,60
|63,60
|0,86
|
Seans Raporu
17:36
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17:46XU100
Endeks 1, 423 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 27 üstünde . İşlem hacmi 19, 763.00 milyon TL de
-
17:45FROTO
Yüzde 6.05 oranında artışla 205.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 054, 939 adet işlem
-
17:44FENER
Yüzde 8.70 oranında artışla 32.98 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 340, 061 adet işlem
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17:41
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, SAHOL, ISCTR
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17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 23, 87 artarak (% 1.99 ) 1, 226