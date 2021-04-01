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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

01.04.2021 16:15


İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 08.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.02.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 24.03.2021
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 01.04.2021

Ek Açıklamalar
24.03.2021 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında onaylanmış olan Esas Sözleşme tadili İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 01.04.2021 tarihinde tescil edilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 TSKB GYO Esas Sözleşme Tadili_Onaylı.pdf
EK: 2 Tutanak.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922600


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