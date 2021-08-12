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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

12.08.2021 13:54



***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hakan Aygen (Başkan), Özlem Bağdatlı (Başkan Vekili), Sevilay Kıran (Üye), Mualla Arzu Günsur (Üye), Ahmet Hanefi Özbilen (Üye), Ersan Yıldırım (Bağımsız Üye), Aysel Ölçen Aydıner (Bağımsız Üye)
İcra başkanı / genel müdürün adı
Nurlan Erol
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
4 - %57



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957571


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