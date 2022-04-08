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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

08.04.2022 17:33
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurul


***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hakan Aygen (Başkan), Özlem Bağdatlı (Başkan Vekili), Sevilay Kıran (Üye), Mualla Arzu Günsur (Üye), Ahmet Hanefi Özbilen (Üye), Aysel Ölçen Aydıner (Bağımsız Üye), Cemal Hakan Akkuş (Bağımsız Üye)
Yönetim kurulu başkanının adı
Hakan Aygen
İcra başkanı / genel müdürün adı
Nurlan Erol
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
4 - %57



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018454


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