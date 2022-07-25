***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
25.07.2022 15:39
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Hakan Aygen (Başkan), Özlem Bağdatlı (Başkan Vekili), Tolga Sert (Üye), Seyit Hüseyin Gürel (Üye), Sevilay Kıran (Üye), Aysel Ölçen Aydıner (Bağımsız Üye), Cemal Hakan Akkuş (Bağımsız Üye)
Yönetim kurulu başkanının adı
Hakan Aygen
İcra başkanı / genel müdürün adı
Nurlan Erol
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
3 - %43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047555
BIST
17:002.550
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 33,15
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
17:0017,8367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,1095
|Açılış
|: 104,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 98,3800
|
17,8510
En Düşük
17,7389
17:0018,2821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1589
|Açılış
|: 22,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
18,3149
En Düşük
18,0846
17:0010,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,04
|Açılış
|: 10,57
|
|Önceki Kapanış
|: 10,61
|
10,79
En Düşük
10,52
BIST En Aktif Hisseler17:00
|INTEM
|73,15
|37.047.807
|% 10,00
|
|MIPAZ
|7,28
|36.026.879
|% 9,97
|
|KLRHO
|17,90
|69.660.721
|% 9,95
|
|ANGEN
|34,92
|192.743.237
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|41.580.827
|% 9,95
|
|HEDEF
|7,83
|83.716.755
|% -10,00
|
|SERVE
|30,00
|4.216.570
|% -7,64
|
|SANEL
|11,40
|2.997.034
|% -7,62
|
|OTTO
|32,14
|238.187
|% -5,47
|
|ULUUN
|23,90
|458.396.938
|% -5,31
|
|THYAO
|49,72
|3.217.553.960
|% -0,66
|
|EKGYO
|3,15
|1.570.945.085
|% -0,32
|
|SISE
|21,22
|1.517.883.099
|% 1,34
|
|AKBNK
|8,94
|835.087.622
|% 3,47
|
|EREGL
|28,50
|829.829.193
|% 1,28
|
|EKGYO
|3,15
|1.570.945.085
|% -0,32
|
|SKBNK
|1,49
|307.614.593
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,82
|760.593.403
|% 3,21
|
|ODAS
|3,77
|572.506.993
|% 3,86
|
|TSKB
|2,42
|349.603.209
|% 3,42
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8294
|17,8367
|% 0,62
|
|Euro
|18,2687
|18,2821
|% 0,88
|
|Sterlin
|21,4641
|21,5717
|% 1,14
|
|Frank
|18,4276
|18,5386
|% 0,36
|
|Riyal
|4,7324
|4,7561
|% 0,60
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-9,48
|
|Altın Gr.
|987
|987
|1,77
|
|Cumhuriyet
|6.628
|6.726
|11,00
|
|Tam
|6.644
|6.705
|-57,00
|
|Yarım
|3.237
|3.278
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,40
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,58
|-0,03
|
|B. Petrol
|99
|99
|0,64
|
Seans Raporu
17:00
daha fazla
-
17:15SKBNK
Yüzde 9.56 oranında artışla 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 405, 456 adet işlem
-
17:14XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 36 artarak (% 1.47 ) 2, 725
-
17:14XU100
Endeks 2, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 23, 584.00 milyon TL de
-
17:14NTGAZ
Yüzde 9.95 oranında artışla 8.95 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 781, 579 adet işlem
-
17:13MZHLD
Yüzde 6.24 oranında artışla 90.30 lira fiyatla işlem gören hissede 633, 074 adet işlem