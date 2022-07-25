***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiHakan Aygen (Başkan), Özlem Bağdatlı (Başkan Vekili), Tolga Sert (Üye), Seyit Hüseyin Gürel (Üye), Sevilay Kıran (Üye), Aysel Ölçen Aydıner (Bağımsız Üye), Cemal Hakan Akkuş (Bağımsız Üye)Yönetim kurulu başkanının adıHakan Aygenİcra başkanı / genel müdürün adıNurlan ErolYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.Kadın üyelerin sayısı ve oranı3 - %43http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047555BIST