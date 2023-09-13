***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1
13.09.2023 15:15
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )
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Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I
4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
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Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
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Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Aygen görevinden istifaen ayrılmıştır. Şirketimizin 01.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde Sayın Dilek Pekcan Mişe'nin seçilerek Sayın Özlem Bağdatlı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Seyit Hüseyin Gürel'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine karar verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı
Özlem Bağdatlı
İcra başkanı / genel müdürün adı
Nurlan Erol
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
4 - %57
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194421
BIST