***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçe4. YÖNETİM KURULU-I4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet EsaslarıYönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığıBütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediğiGörev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriğiŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Aygen görevinden istifaen ayrılmıştır. Şirketimizin 01.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde Sayın Dilek Pekcan Mişe'nin seçilerek Sayın Özlem Bağdatlı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Seyit Hüseyin Gürel'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine karar verilmiştir.Yönetim kurulu başkanının adıÖzlem Bağdatlıİcra başkanı / genel müdürün adıNurlan ErolYönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısıYönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.Kadın üyelerin sayısı ve oranı4 - %57http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194421BIST