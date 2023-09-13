Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1

13.09.2023 15:15
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurul


***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-1 )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
-
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
-
Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Aygen görevinden istifaen ayrılmıştır. Şirketimizin 01.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde Sayın Dilek Pekcan Mişe'nin seçilerek Sayın Özlem Bağdatlı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Seyit Hüseyin Gürel'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine karar verilmiştir.
Yönetim kurulu başkanının adı
Özlem Bağdatlı
İcra başkanı / genel müdürün adı
Nurlan Erol
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Yönetim Kurulu başkanı ve icra başkanı aynı kişi değildir.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
4 - %57



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194421


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:458.144
Değişim :  -0,20% |  -16,08
Açılış :  8.184  
Önceki Kapanış :  8.160  
En Düşük
8.141 En Yüksek
8.236
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:43
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EBEBK 74,80 44.685.221 % 10,00  
BURCE 122,10 64.473.941 % 10,00  
CMENT 183,70 1.610.872 % 10,00  
ISBTR 164.767,10 1.812.438 % 10,00  
ISKUR 1.771.561,00 3.543.122 % 10,00  
daha fazla
15:43 Alış Satış %  
Dolar 26,9335 26,9398 % 0,36  
Euro 28,9631 28,9777 % 0,20  
Sterlin 33,4940 33,6620 % 0,09  
Frank 30,0409 30,2218 % 0,07  
Riyal 7,1605 7,1964 % 0,28  
daha fazla
15:43 Alış Satış %  
Altın Ons 1.914 1.914 0,47  
Altın Gr. 1.653 1.654 0,84  
Cumhuriyet 11.274 11.445 12,00  
Tam 11.032 11.120 -37,00  
Yarım 5.533 5.583 -19,00  
Çeyrek 2.758 2.792 -9,00  
Gümüş.Ons 22,97 22,99 -0,09  
Gümüş Gr. 19,83 19,85 -0,09  
B. Petrol 92,39 92,39 0,33  
Seans Raporu 15:43
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru