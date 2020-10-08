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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

08.10.2020 12:37
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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz pay fiyatındaki olağan dışı fiyat ve miktar hareketleri ile ilgili olarak
Şirketimiz nezdinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış herhangi özel bir durum bulunmamaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/879756


BIST




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BIST En Aktif Hisseler15:31
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
UTPYA 18,37 10.079.140 % 10,00  
PRZMA 6,05 18.902.403 % 10,00  
IDGYO 8,03 2.000.833 % 10,00  
VANGD 11,11 3.004.799 % 10,00  
BASCM 9,68 991.126 % 10,00  
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15:31 Alış Satış %  
Dolar 7,9220 7,9256 % 0,56  
Euro 9,3242 9,3296 % 0,57  
Sterlin 10,1876 10,2386 % 0,32  
Frank 8,5840 8,6357 % 0,26  
Riyal 2,1029 2,1134 % 0,35  
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15:31 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.897 9,21  
Altın Gr. 484 484 5,19  
Cumhuriyet 3.197 3.245 43,00  
Tam 3.184 3.263 43,31  
Yarım 1.539 1.579 20,95  
Çeyrek 772 789 10,47  
Gümüş.Ons 23,97 24,01 0,18  
Gümüş Gr. 6,14 6,15 0,11  
B. Petrol 42,84 42,84 0,85  
Seans Raporu 15:31
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