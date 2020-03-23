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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2020 10:08
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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin kamuya açıklanmış olan Genel Kurul tarihinde corona virüs kaynaklı olarak bir erteleme olmadığını duyurur, öte yandan toplantıya fiziken katılım sağlamak isteyen yatırımcılarımız bakımından, elektronik ortamda  genel kurul toplantılarına  katılım sağlanması yönünde bir tercihte de bulunulabileceğini hatırlatmak isteriz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831285


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Yarım 1.009 1.036 16,22  
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