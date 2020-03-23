***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2020 10:08
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin kamuya açıklanmış olan Genel Kurul tarihinde corona virüs kaynaklı olarak bir erteleme olmadığını duyurur, öte yandan toplantıya fiziken katılım sağlamak isteyen yatırımcılarımız bakımından, elektronik ortamda genel kurul toplantılarına katılım sağlanması yönünde bir tercihte de bulunulabileceğini hatırlatmak isteriz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831285
BIST
09:5583.044
En Yüksek
|Değişim
|: -3,21%
|| -2.751,82
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.044
En Düşük
83.044
09:556,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0268
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5796
En Düşük
6,5266
09:557,0639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0423
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
09:55314,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,40
|Açılış
|: 314,11
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|QNBFL
|144,70
|23.731
|% 9,95
|
|RTALB
|4,81
|4.906.960
|% 9,82
|
|ATSYH
|1,24
|33
|% 9,73
|
|OSMEN
|5,54
|11
|% 8,63
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|QNBFB
|31,06
|90.695
|% -9,97
|
|SNGYO
|0,82
|22.960
|% -9,89
|
|ISBIR
|371,90
|8.926
|% -9,84
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 0,00
|
|BIMAS
|49,82
|230.875.325
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,52
|190.638.652
|% 0,00
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% 5,76
|
|ISCTR
|4,72
|140.302.802
|% -4,45
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,29
|96.593.502
|% 0,00
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% 5,76
|
|AKBNK
|5,52
|190.638.652
|% 0,00
|
|CEMAS
|0,69
|21.635.176
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6585
|7,6969
|% 0,69
|
|Frank
|6,6547
|6,6948
|% 0,55
|
|Riyal
|1,7461
|1,7549
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.489
|-10,16
|
|Altın Gr.
|314
|314
|-1,39
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,51
|12,55
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,25
|26,25
|-0,73
|
Seans Raporu
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10:12XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3388, 22 kaybederek (% -3.27 ) 100, 338
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10:12
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ISFIN, ISGYO, ISYAT
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10:12
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISBTR, ALYAG
-
10:12
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, ISATR, BIZIM
-
10:12
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ISFIN, BIMAS, AKBNK