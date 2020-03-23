***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin kamuya açıklanmış olan Genel Kurul tarihinde corona virüs kaynaklı olarak bir erteleme olmadığını duyurur, öte yandan toplantıya fiziken katılım sağlamak isteyen yatırımcılarımız bakımından, elektronik ortamda genel kurul toplantılarına katılım sağlanması yönünde bir tercihte de bulunulabileceğini hatırlatmak isteriz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831285BIST