***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2020 16:57
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 24 Mart 2020 tarihinde yapılan toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Hakan Aygen'in ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Özlem Bağdatlı'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831762
BIST
18:0589.286
En Yüksek
|Değişim
|: 5,98%
|| 5.040,05
|Açılış
|: 87.571
|
|Önceki Kapanış
|: 84.246
|
89.638
En Düşük
87.050
18:056,4437
En Yüksek
|Değişim
|: -1,78%
|| -0,1169
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,5660
En Düşük
6,4403
18:056,9550
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,0850
|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,0874
En Düşük
6,9509
18:05336,96
En Yüksek
|Değişim
|: 2,83%
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|Açılış
|: 336,96
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|Önceki Kapanış
|: 327,71
|
342,55
En Düşük
327,01
BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|4.892,80
|111.581
|% 10,00
|
|KUYAS
|1,10
|7.309.267
|% 10,00
|
|TATGD
|5,83
|11.484.540
|% 10,00
|
|PNSUT
|10,12
|26.840.833
|% 10,00
|
|HALKS
|2,42
|100.429
|% 10,00
|
|MTRYO
|5,03
|5.085.561
|% -6,51
|
|TCELL
|13,30
|204.152.983
|% -0,67
|
|ISATR
|380.383,00
|380.383
|% 0,00
|
|ISKUR
|251.555,00
|251.555
|% 0,00
|
|IHGZT
|3,50
|8.966
|% 0,00
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|ASELS
|22,84
|751.900.941
|% 9,81
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|HALKB
|4,97
|292.614.767
|% 6,65
|
|YKBNK
|1,90
|320.966.898
|% 7,34
|
|GARAN
|7,58
|1.050.995.962
|% 9,70
|
|EKGYO
|1,15
|127.934.359
|% 7,48
|
|THYAO
|8,29
|909.231.123
|% 7,52
|
|KRDMD
|1,94
|194.205.131
|% 7,18
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5436
|7,5814
|% -0,11
|
|Frank
|6,5427
|6,5821
|% -1,41
|
|Riyal
|1,7119
|1,7205
|% -1,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|334
|339
|10,91
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
Seans Raporu
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17:58XU030
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