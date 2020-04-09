***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında, Şirketimiz portföyünde bulunan Pendorya Alışveriş Merkezi'nde bulunan kiracıların önemli bir kısmı faaliyetlerini durdurmuştur. Mart 2020 döneminde mağazaların kapalı olduğu günler dahilinde kısmi olarak, Nisan 2020 döneminde ise tüm ay boyunca mağazaları kapalı olan kiracılarımızdan kira bedeli alınmamasına ve söz konusu dönem içerisinde hizmet vermeye devam eden mağazalar için kira bedeli alma yetkisinin Şirket Genel Müdürlüğü'ne verilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın sebebiyle, önceliğimiz insan sağlığı olup, oluşan olumsuz ekonomik koşulları güç birliği ve dayanışma içinde atlatacağımızı umuyor, salgının seyri ve süresi öngörülemediğinden, alınan kararların Şirketimiz açısından nihai etkisinin ilerleyen dönemde daha net analiz edilebileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837044BIST