***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.04.2020 19:00
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koronavirüs (COVID-19) küresel salgını kapsamında, Şirketimiz portföyünde bulunan Pendorya Alışveriş Merkezi'nde bulunan kiracıların önemli bir kısmı faaliyetlerini durdurmuştur. Mart 2020 döneminde mağazaların kapalı olduğu günler dahilinde kısmi olarak, Nisan 2020 döneminde ise tüm ay boyunca mağazaları kapalı olan kiracılarımızdan kira bedeli alınmamasına ve söz konusu dönem içerisinde hizmet vermeye devam eden mağazalar için kira bedeli alma yetkisinin Şirket Genel Müdürlüğü'ne verilmesine Yönetim Kurulumuz tarafından karar verilmiştir.
Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgın sebebiyle, önceliğimiz insan sağlığı olup, oluşan olumsuz ekonomik koşulları güç birliği ve dayanışma içinde atlatacağımızı umuyor, salgının seyri ve süresi öngörülemediğinden, alınan kararların Şirketimiz açısından nihai etkisinin ilerleyen dönemde daha net analiz edilebileceğini kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837044
BIST
18:0595.834
En Yüksek
|Değişim
|: 2,80%
|| 2.609,22
|Açılış
|: 94.275
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|Önceki Kapanış
|: 93.225
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18:056,6539
En Yüksek
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|: -1,74%
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|Açılış
|: 6,5970
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|: -1,00%
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|Önceki Kapanış
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|Açılış
|: 361,09
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|Önceki Kapanış
|: 358,13
|
362,37
En Düşük
357,77
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|347,60
|69.719.031
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,07
|505.296.645
|% 10,00
|
|BURVA
|17,93
|3.350.522
|% 10,00
|
|KLNMA
|36,74
|12.276.703
|% 10,00
|
|LINK
|26,62
|9.160.540
|% 10,00
|
|KERVN
|0,37
|501.369
|% -7,50
|
|ORMA
|3,39
|35.845
|% -5,31
|
|IHEVA
|2,52
|96.566.456
|% -5,26
|
|INFO
|5,42
|28.493.672
|% -4,91
|
|TDGYO
|2,69
|4.749.740
|% -4,61
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|THYAO
|9,74
|990.690.118
|% 1,46
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|ASELS
|25,18
|893.663.011
|% 0,72
|
|PGSUS
|46,68
|707.732.002
|% 9,32
|
|GSRAY
|2,63
|960.137.946
|% 4,37
|
|YKBNK
|2,03
|690.301.392
|% 7,41
|
|GARAN
|8,49
|1.976.562.286
|% 7,88
|
|TSKB
|0,97
|127.365.210
|% 4,30
|
|ECILC
|4,52
|600.137.275
|% 5,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2570
|8,2984
|% -1,20
|
|Frank
|6,8527
|6,8940
|% -1,17
|
|Riyal
|1,7616
|1,7704
|% -1,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.690
|43,94
|
|Altın Gr.
|361
|361
|2,76
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,54
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|3,31
|3,32
|0,06
|
|B. Petrol
|33,41
|33,41
|0,57
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