***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.08.2020 18:15
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Pendorya Alışveriş Merkezi'nde, Şirket Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek koşullar çerçevesinde kiracıların normalleşme sürecindeki faaliyetlerine destek olunmasını teminen Ağustos 2020 dönemine ilişkin sabit kira bedellerine %25 oranında indirim uygulanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868739
BIST
18:051.100
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -13,92
|Açılış
|: 1.119
|
|Önceki Kapanış
|: 1.114
|
1.126
En Düşük
1.096
18:057,3275
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0061
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3599
En Düşük
7,2945
18:058,6768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0350
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6100
|
8,7189
En Düşük
8,6148
18:05458,42
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 6,37
|Açılış
|: 458,42
|
|Önceki Kapanış
|: 452,05
|
459,75
En Düşük
450,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AYCES
|47,30
|583.398
|% 10,00
|
|ARTI
|2,09
|1.440.475
|% 10,00
|
|KENT
|2.081,80
|9.464.103
|% 10,00
|
|GLBMD
|4,95
|4.143.072
|% 10,00
|
|MSGYO
|4,18
|40.697.762
|% 10,00
|
|BURVA
|61,00
|4.312.090
|% -9,96
|
|KLGYO
|9,31
|40.804.477
|% -9,96
|
|RTALB
|43,00
|760.468.074
|% -9,85
|
|MERIT
|32,02
|146.736
|% -9,70
|
|BURCE
|21,78
|10.534.321
|% -8,95
|
|ASELS
|17,59
|1.141.067.131
|% -0,90
|
|TUPRS
|78,40
|1.060.397.204
|% 0,84
|
|EKGYO
|1,98
|1.035.028.148
|% -2,94
|
|GUSGR
|5,95
|1.026.400.533
|% -2,30
|
|THYAO
|11,14
|1.012.913.979
|% -2,45
|
|EKGYO
|1,98
|1.035.028.148
|% -2,94
|
|KARSN
|3,29
|949.874.662
|% 7,52
|
|KRDMD
|2,81
|814.700.344
|% -6,95
|
|SKBNK
|1,49
|391.549.041
|% -1,32
|
|ODAS
|2,43
|457.658.523
|% -3,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3213
|7,3275
|% -0,08
|
|Euro
|8,6619
|8,6768
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,5489
|9,5968
|% 0,22
|
|Frank
|8,0100
|8,0582
|% 0,02
|
|Riyal
|1,9457
|1,9554
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.947
|30,90
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,86
|
|Cumhuriyet
|3.045
|3.091
|18,00
|
|Tam
|3.030
|3.109
|13,83
|
|Yarım
|1.465
|1.504
|6,69
|
|Çeyrek
|735
|752
|3,34
|
|Gümüş.Ons
|26,69
|26,72
|1,20
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,27
|
|B. Petrol
|45,13
|45,13
|-0,30
|