***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKoronavirüs salgını kapsamında Şirket portföyünde yer alan Alışveriş Merkezinde faaliyet gösteren kiracılarımızın desteklenmesini teminen Eylül-Aralık 2020 dönemini kapsayacak şekilde ziyaretçi sayıları ve kiracıların performansları dikkate alınmak suretiyle asgari kira bedeli indirimi yapılıp yapılmaması ve yapılabilecek indirim oranlarının belirlenmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876357BIST