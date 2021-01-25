***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.01.2021 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) uyarınca, - Portföyümüzde yer alan Fındıklı Bina I, Fındıklı Bina II, Tahir Han, Pendorya Alışveriş Merkezi ve Divan Adana Oteli için değerleme hizmetlerininReel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.'den alınmasına,- 2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.ile çalışılmasınakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904202BIST