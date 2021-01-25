***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.01.2021 17:09
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.01.2021 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) uyarınca, - Portföyümüzde yer alan Fındıklı Bina I, Fındıklı Bina II, Tahir Han, Pendorya Alışveriş Merkezi ve Divan Adana Oteli için değerleme hizmetlerinin
Reel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
'den alınmasına,
- 2021 yılı içerisinde portföye alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. ve R
eel Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
ile çalışılmasına
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904202
BIST
17:361.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 3,21
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.537
17:367,4010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0093
|Açılış
|: 7,3850
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|Önceki Kapanış
|: 7,4100
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7,4242
En Düşük
7,3635
17:368,9792
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0436
|Açılış
|: 8,9700
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|Önceki Kapanış
|: 9,0100
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9,0459
En Düşük
8,9676
17:36442,26
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|Değişim
|: 0,10%
|| 0,43
|Açılış
|: 442,26
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|Önceki Kapanış
|: 441,83
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444,18
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler17:36
|LUKSK
|40,04
|6.916.975
|% 10,00
|
|MAALT
|231,10
|2.885.746
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|2.397.204
|% 10,00
|
|KSTUR
|231,00
|860.804
|% 10,00
|
|BASCM
|17,93
|973.568
|% 10,00
|
|POLTK
|490,50
|11.340.466
|% -10,00
|
|TKURU
|286,20
|628.724
|% -10,00
|
|PKENT
|1.430,00
|6.456.680
|% -8,91
|
|OZRDN
|11,73
|11.371.928
|% -8,86
|
|EMNIS
|38,50
|1.524.480
|% -7,54
|
|KOZAL
|120,50
|2.412.335.687
|% 5,33
|
|ODAS
|4,01
|1.573.008.168
|% 5,25
|
|PETKM
|5,27
|1.437.560.812
|% 2,93
|
|KRDMD
|7,11
|1.387.021.459
|% 2,75
|
|GARAN
|9,61
|1.046.514.187
|% -1,54
|
|ODAS
|4,01
|1.573.008.168
|% 5,25
|
|TSKB
|1,98
|707.779.722
|% -2,46
|
|IHLGM
|1,55
|469.087.690
|% 4,73
|
|EKGYO
|2,48
|714.987.689
|% -0,40
|
|PETKM
|5,27
|1.437.560.812
|% 2,93
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3972
|7,4010
|% -0,13
|
|Euro
|8,9715
|8,9792
|% -0,48
|
|Sterlin
|10,0731
|10,1236
|% -0,35
|
|Frank
|8,2914
|8,3413
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9629
|1,9728
|% -0,33
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.865
|10,37
|
|Altın Gr.
|443
|443
|1,12
|
|Cumhuriyet
|2.933
|2.980
|21,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|20,07
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|9,71
|
|Çeyrek
|708
|724
|4,85
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,03
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|-0,13
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