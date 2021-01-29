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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.01.2021 19:54



***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kanunu'nun III.48.1 Sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. Maddesi uyarınca Şirketimiz portföyünde bulunan gayrimenkullerden elde edilen kira gelirlerinin ekspertiz değeri ile karşılaştırılması sonucunda, Pendorya Alışveriş Merkezi 2020 yılı kira geliri toplamı, ekspertiz raporunda takdir edilen kira gelirinin altında gerçekleşmiştir.
Koronavirüs salgını kapsamında Şirket portföyünde yer alan Pendorya Alışveriş Merkezi'nde faaliyet gösteren kiracılarımızın desteklenmesini teminen, AVM'nin geçici olarak faaliyete kapandığı 2020 yılı Mart ayından itibaren yıl içerisinde ziyaretçi sayıları ve kiracıların performansları dikkate alınarak verilen kira desteklerine ilişkin alınan tüm kararlar, KAP'ta ilan edilerek yatırımcılarımıza duyurulmuştur.
Ter Ra Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. tarafından Pendorya Alışveriş Merkezi için takdir edilen 2020 yılı ekspertiz kira bedeli üzerinden hesaplanan ortalama doluluğa göre düzeltilmiş ekspertiz kira bedeli KDV hariç yıllık 10,3 milyon TL olup, 2020 yılı sonunda elde edilen kira gelirleri toplamı KDV hariç 4,6 milyon TL'dir. Söz konusu gelir kaybının kalıcı bir durum olmaması nedeniyle, devam etmekte olan pandemi dönemi kısıtlamalarının sona ermesi ile birlikte gelecek dönemlerde kira gelirlerinin normale dönmesi beklenmektedir.
İlgili konu, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine alınarak pay sahiplerine bilgi verilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906446


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