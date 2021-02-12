***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.02.2021 13:17
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan Alışveriş Merkezinde faaliyet gösteren kiracılarımızın desteklenmesini teminen Koronavirüs salgını kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması, yeme içme sektöründeki kiracıların yalnızca paket servis ya da gel al hizmeti verecek şekilde sınırlandırılması, sinema ve oyun alanlarının kapalı tutulması, AVM'nin hafta içi saat 20:00'de kapanması gibi sebeplerle, Ocak-Mart 2021 döneminde ziyaretçi sayıları ve kiracıların performansları da dikkate alınmak suretiyle asgari kira bedellerinde her bir kiracı özelinde performans değerlendirmesi de yapılarak, kira bedellerinde indirim uygulanması ve uygulanacak olan indirim oranlarının belirlenmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909307
BIST
14:341.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -8,55
|Açılış
|: 1.543
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.549
En Düşük
1.527
14:347,0228
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 7,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0300
|
7,0462
En Düşük
7,0167
14:348,5041
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0334
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5250
|
8,5445
En Düşük
8,4962
14:34410,65
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -1,83
|Açılış
|: 410,65
|
|Önceki Kapanış
|: 412,48
|
413,27
En Düşük
409,36
BIST En Aktif Hisseler14:34
|DARDL
|34,98
|7.618.644
|% 10,00
|
|KRGYO
|7,60
|25.244.941
|% 9,99
|
|NIBAS
|34,16
|45.602.336
|% 9,98
|
|GEDIK
|26,02
|45.956.634
|% 9,97
|
|INVEO
|164,80
|53.789.460
|% 9,94
|
|EKIZ
|11,79
|777.256
|% -10,00
|
|TACTR
|28,80
|971.242
|% -10,00
|
|DIRIT
|9,44
|4.852.323
|% -9,92
|
|SERVE
|15,60
|1.461.048
|% -9,77
|
|TGSAS
|29,14
|129.016.086
|% -9,67
|
|KOZAL
|138,70
|1.252.482.589
|% 1,46
|
|SASA
|33,50
|1.028.907.906
|% 7,03
|
|GARAN
|10,03
|954.032.133
|% 0,91
|
|ESEN
|40,64
|562.775.822
|% -3,38
|
|KOZAA
|18,30
|500.561.781
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,53
|484.636.933
|% -1,17
|
|TSKB
|1,75
|236.433.973
|% -1,13
|
|DOHOL
|3,57
|476.451.161
|% -2,72
|
|IHLGM
|1,39
|137.701.711
|% -2,11
|
|ODAS
|4,02
|393.729.474
|% -2,66
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0200
|7,0228
|% -0,04
|
|Euro
|8,5012
|8,5041
|% -0,39
|
|Sterlin
|9,6539
|9,7023
|% -0,24
|
|Frank
|7,8354
|7,8826
|% -0,35
|
|Riyal
|1,8669
|1,8762
|% -0,03
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|-7,48
|
|Altın Gr.
|411
|411
|-1,83
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.776
|-34,00
|
|Tam
|2.719
|2.788
|-39,78
|
|Yarım
|1.314
|1.348
|-19,24
|
|Çeyrek
|659
|674
|-9,63
|
|Gümüş.Ons
|27,09
|27,12
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,02
|
|B. Petrol
|60,73
|60,73
|-0,41
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:48XU100
Endeks 1, 538 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 14, 700.00 milyon TL de
-
14:48ERBOS
Yüzde -3.57 oranında düşüşle 64.90 lira fiyatla işlem gören hissede 819, 712 adet işlem
-
14:44SEYKM
Yüzde -3.74 oranında düşüşle 41.20 lira fiyatla işlem gören hissede 276, 715 adet işlem
-
14:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 31 kaybederek (% -0.39 ) 1, 351
-
14:43
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GEDIK, NIBAS, IDGYO, INVEO, KRGYO, VAKFN, DARDL