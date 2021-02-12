***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan Alışveriş Merkezinde faaliyet gösteren kiracılarımızın desteklenmesini teminen Koronavirüs salgını kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması, yeme içme sektöründeki kiracıların yalnızca paket servis ya da gel al hizmeti verecek şekilde sınırlandırılması, sinema ve oyun alanlarının kapalı tutulması, AVM'nin hafta içi saat 20:00'de kapanması gibi sebeplerle, Ocak-Mart 2021 döneminde ziyaretçi sayıları ve kiracıların performansları da dikkate alınmak suretiyle asgari kira bedellerinde her bir kiracı özelinde performans değerlendirmesi de yapılarak, kira bedellerinde indirim uygulanması ve uygulanacak olan indirim oranlarının belirlenmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909307BIST