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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

12.02.2021 13:17



***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan Alışveriş Merkezinde faaliyet gösteren kiracılarımızın desteklenmesini teminen Koronavirüs salgını kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması, yeme içme sektöründeki kiracıların yalnızca paket servis ya da gel al hizmeti verecek şekilde sınırlandırılması, sinema ve oyun alanlarının kapalı tutulması, AVM'nin hafta içi saat 20:00'de kapanması gibi sebeplerle, Ocak-Mart 2021 döneminde ziyaretçi sayıları ve kiracıların performansları da dikkate alınmak suretiyle asgari kira bedellerinde her bir kiracı özelinde performans değerlendirmesi de yapılarak, kira bedellerinde indirim uygulanması ve uygulanacak olan indirim oranlarının belirlenmesi hususunda Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909307


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Tam 2.719 2.788 -39,78  
Yarım 1.314 1.348 -19,24  
Çeyrek 659 674 -9,63  
Gümüş.Ons 27,09 27,12 0,09  
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