***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 24 Mart 2021 tarihinde yapılan toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Hakan Aygen'in ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Özlem Bağdatlı'nın seçilmelerine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920167BIST