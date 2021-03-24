***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2021 15:14
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 24 Mart 2021 tarihinde yapılan toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Hakan Aygen'in ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Özlem Bağdatlı'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920167
BIST
17:251.400
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 22,49
|Açılış
|: 1.377
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.422
En Düşük
1.372
17:257,9218
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0182
|Açılış
|: 7,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8750
|
8,0444
En Düşük
7,8310
17:259,4220
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0394
|Açılış
|: 9,3350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3450
|
9,5332
En Düşük
9,2761
17:25441,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,55
|Açılış
|: 441,49
|
|Önceki Kapanış
|: 440,94
|
447,20
En Düşük
435,67
BIST En Aktif Hisseler17:25
|KONYA
|1.171,60
|67.110.251
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,20
|59.930.741
|% 10,00
|
|PRZMA
|5,39
|6.732.079
|% 10,00
|
|SAYAS
|20,90
|12.482.416
|% 10,00
|
|ISGSY
|18,70
|6.093.521
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,63
|456.402.000
|% -3,97
|
|BJKAS
|5,79
|254.853.584
|% -2,53
|
|EMKEL
|2,59
|8.958.156
|% -2,26
|
|AVHOL
|8,92
|7.808.811
|% -1,55
|
|EMNIS
|24,74
|421.656
|% -1,28
|
|GARAN
|7,19
|6.515.837.714
|% 0,00
|
|SASA
|47,20
|1.648.046.253
|% 8,16
|
|FROTO
|208,60
|872.704.429
|% 2,72
|
|SISE
|7,29
|851.089.108
|% 3,11
|
|AKBNK
|4,89
|840.589.667
|% 1,87
|
|GARAN
|7,19
|6.515.837.714
|% 0,00
|
|TSKB
|1,43
|347.597.982
|% 3,62
|
|YKBNK
|2,22
|536.192.123
|% 1,37
|
|SKBNK
|1,17
|240.507.747
|% 5,41
|
|EKGYO
|1,88
|346.446.780
|% 1,62
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9126
|7,9218
|% -0,23
|
|Euro
|9,3906
|9,4220
|% -0,42
|
|Sterlin
|10,8198
|10,8740
|% -0,63
|
|Frank
|8,4255
|8,4762
|% -0,50
|
|Riyal
|2,1060
|2,1166
|% -0,23
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.731
|1.731
|4,23
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.921
|2.965
|16,00
|
|Tam
|2.901
|2.976
|12,35
|
|Yarım
|1.402
|1.440
|5,97
|
|Çeyrek
|703
|720
|2,99
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|0,00
|
|B. Petrol
|62,80
|62,80
|2,01
|
Seans Raporu
17:25
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17:36ODAS
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EREGL, DOHOL, KCHOL
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17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 17, 28 artarak (% 1.45 ) 1, 207
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17:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, PSDTC, INFO, SUMAS, PRZMA, OYAYO, IZMDC, BAGFS, AVOD, ISGSY
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17:35
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