***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2021 18:16
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Hüseyin Seyit Gürel görevinden istifaen ayrılmıştır. Şirketimizin 30 Nisan 2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde Sayın Sevilay Kıran'ın seçilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933529
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|470
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|3.159
|45,00
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|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
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