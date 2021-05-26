***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.05.2021 12:40
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler, kısıtlamalar ve tam kapanma uygulaması kapsamında Şirketimiz portföyünde yer alan Alışveriş Merkezinde Nisan-Haziran 2021 döneminde ziyaretçi sayılarının ve her bir kiracı özelinde performansların da dikkate alınması suretiyle sabit kira indirimi uygulanması ve uygulanacak olan indirim oranlarının belirlenmesi hususlarında Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938168
BIST
15:291.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -13,09
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:298,4512
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0047
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:2910,3280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0123
|Açılış
|: 10,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:29514,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -1,13
|Açılış
|: 514,59
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler15:29
|YAYLA
|3,19
|24.888.590
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.827.615
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.462.251
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.489.811
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.854.143
|% -9,95
|
|ISGSY
|12,49
|48.967.264
|% -8,43
|
|DERHL
|6,03
|44.454.810
|% -8,36
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,29
|1.195.483.623
|% 1,84
|
|GARAN
|8,04
|747.087.647
|% -1,11
|
|CANTE
|8,14
|458.655.809
|% -2,16
|
|TUPRS
|97,90
|397.909.787
|% -1,31
|
|KOZAL
|123,90
|396.115.811
|% -1,27
|
|YKBNK
|2,16
|350.742.157
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|284.387.395
|% -1,58
|
|GARAN
|8,04
|747.087.647
|% -1,11
|
|THYAO
|13,29
|1.195.483.623
|% 1,84
|
|DOHOL
|2,96
|207.983.828
|% -1,00
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4497
|8,4512
|% -0,06
|
|Euro
|10,3232
|10,3280
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,9286
|11,9884
|% 0,20
|
|Frank
|9,3542
|9,4106
|% -0,26
|
|Riyal
|2,2449
|2,2562
|% -0,13
|
|15:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.895
|-2,41
|
|Altın Gr.
|514
|514
|-2,02
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|-20,00
|
|Tam
|3.381
|3.466
|-21,31
|
|Yarım
|1.634
|1.677
|-10,31
|
|Çeyrek
|820
|838
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,23
|68,23
|-0,50
|