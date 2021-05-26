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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.05.2021 12:40



***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Koronavirüs salgını kapsamında alınan önlemler, kısıtlamalar ve tam kapanma uygulaması kapsamında Şirketimiz portföyünde yer alan Alışveriş Merkezinde Nisan-Haziran 2021 döneminde ziyaretçi sayılarının ve her bir kiracı özelinde performansların da dikkate alınması suretiyle sabit kira indirimi uygulanması ve uygulanacak olan indirim oranlarının belirlenmesi hususlarında Şirket Genel Müdürlüğü yetkili kılınmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938168


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