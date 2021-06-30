***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 18:23
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Genel Müdürü Sayın Hüseyin Tiken 30 Haziran 2021 tarihi itibariyle Genel Müdürlük görevinden emeklilik nedeniyle ayrılmıştır. Şirketimizin 30.06.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Sayın Nurlan Erol'un Genel Müdür olarak atanmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945226
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|7,93
|13.663.182
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|MAALT
|194,80
|29.942.699
|% 9,99
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|AYCES
|68,30
|2.961.470
|% 9,98
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|TKURU
|243,90
|6.709.352
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|EUKYO
|6,66
|4.618.822
|% -10,00
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|YAPRK
|35,12
|7.774.797
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|TACTR
|31,58
|3.786.693
|% -9,98
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|DENGE
|2,77
|1.725.039
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|GARAN
|8,30
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|THYAO
|13,37
|973.020.643
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|KUTPO
|57,60
|694.501.045
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|EREGL
|18,00
|526.883.185
|% -1,48
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|SASA
|27,18
|503.646.252
|% -3,89
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|YKBNK
|2,16
|465.115.526
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|EKGYO
|1,87
|391.958.349
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|GARAN
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|TSKB
|1,28
|132.368.102
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|AKBNK
|5,28
|470.448.544
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|Dolar
|8,7092
|8,7129
|% -0,24
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|Euro
|10,3263
|10,3361
|% -0,59
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|Sterlin
|11,9872
|12,0473
|% -0,54
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|Frank
|9,3742
|9,4306
|% -0,72
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|Riyal
|2,3151
|2,3267
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|Altın Ons
|1.766
|1.767
|5,39
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|Altın Gr.
|494
|494
|-0,32
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|Cumhuriyet
|3.255
|3.305
|-4,00
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|Tam
|3.240
|3.321
|-5,97
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|Yarım
|1.566
|1.607
|-2,89
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|Çeyrek
|785
|803
|-1,45
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|Gümüş.Ons
|25,99
|26,02
|0,24
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|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,03
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|74,57
|0,29
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