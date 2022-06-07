***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri Sayın Ahmet Hanefi Özbilen ve Sayın Mualla Arzu Günsur görevlerinden istifaen ayrılmışlardır. Şirketimizin 7 Haziran 2022 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde Sayın Seyit Hüseyin Gürel ve Sayın Tolga Sert seçilmişlerdir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035476BIST