***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.01.2023 15:17
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının %2' sini geçmeyen satış ve kiralama işlemleri kapsamında Şirket portföyünde yer alan taşınmazlara ilişkin olarak 2022 yılı içerisinde mevcut ve yeni kiracılarla yıllık toplam (KDV hariç) 3.244.247 TL tutarında kiralama sözleşmesi imzalanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101188
BIST
15:174.791
En Yüksek
|Değişim
|: 1,31%
|| 62,07
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.927
En Düşük
4.601
15:1718,7816
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0071
|Açılış
|: 18,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
15:1720,2337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0435
|Açılış
|: 20,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,2567
En Düşük
20,1704
15:171.138,72
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 5,96
|Açılış
|: 1.138,72
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.139,28
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler15:17
|KRDMA
|17,38
|363.533.196
|% 10,00
|
|SDTTR
|62,30
|12.980.828
|% 9,97
|
|ARMDA
|253,80
|24.993.629
|% 9,97
|
|ONCSM
|34,00
|3.589.992
|% 9,96
|
|KNFRT
|13,70
|28.703.799
|% 9,95
|
|COSMO
|95,25
|1.429.916
|% -9,97
|
|VKING
|27,00
|1.273.833
|% -9,94
|
|ULUFA
|7,08
|10.662.394
|% -9,92
|
|DURDO
|40,06
|24.455.775
|% -8,25
|
|POLTK
|1.597,50
|93.375.564
|% -8,06
|
|THYAO
|130,40
|8.928.143.444
|% 4,07
|
|KRDMD
|18,21
|6.270.084.125
|% 5,93
|
|ASELS
|54,25
|4.206.997.186
|% 2,75
|
|EREGL
|37,94
|3.963.423.956
|% 2,99
|
|KOZAL
|527,20
|3.693.152.136
|% 1,62
|
|KRDMD
|18,21
|6.270.084.125
|% 5,93
|
|EKGYO
|8,05
|2.760.653.383
|% -0,37
|
|YKBNK
|8,82
|2.425.445.110
|% 2,68
|
|SKBNK
|2,54
|441.080.757
|% -0,39
|
|AKBNK
|16,13
|2.413.158.657
|% 0,19
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7787
|18,7816
|% 0,04
|
|Euro
|20,2237
|20,2337
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,7727
|22,8869
|% 0,17
|
|Frank
|20,0573
|20,1782
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9852
|5,0102
|% 0,04
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.888
|10,93
|
|Altın Gr.
|1.139
|1.139
|5,93
|
|Cumhuriyet
|7.648
|7.764
|11,00
|
|Tam
|7.692
|7.737
|4,00
|
|Yarım
|3.745
|3.786
|3,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.893
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,78
|23,81
|0,38
|
|Gümüş Gr.
|14,35
|14,38
|0,24
|
|B. Petrol
|83,72
|83,72
|1,05
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:31OYAKC
Yüzde 4.87 oranında artışla 18.96 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 328, 211 adet işlem
-
15:30YGYO
Yüzde 4.49 oranında artışla 1.63 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 720, 876 adet işlem
-
15:29XU100
Endeks 4, 789 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 28 üstünde . İşlem hacmi 75, 643.00 milyon TL de
-
15:29KUYAS
Yüzde 8.24 oranında artışla 22.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 838, 069 adet işlem
-
15:28INTEM
Yüzde 6.79 oranında artışla 86.45 lira fiyatla işlem gören hissede 218, 532 adet işlem