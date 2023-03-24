***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.03.2023 15:54
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 24 Mart 2023 tatihinde yapılan toplantısında, Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Hakan Aygen'in ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Özlem Bağdatlı'nın seçilmelerine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1127754
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|AKFYE
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|POLTK
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|IZINV
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|KUVVA
|44,00
|1.110.907
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|4.685.264.970
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|THYAO
|128,40
|3.345.060.811
|% -0,77
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|ISCTR
|13,85
|2.892.923.703
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|KOZAL
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|2.872.585.127
|% 4,84
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|KATMR
|1,36
|416.053.016
|% 3,82
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|ISCTR
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|2.892.923.703
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|EKGYO
|6,90
|1.138.819.696
|% -1,15
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|YKBNK
|10,29
|1.584.513.774
|% -2,83
|
|KOZAL
|22,10
|2.872.585.127
|% 4,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|19,0657
|19,0719
|% 0,24
|
|Euro
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|20,5370
|% -0,46
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|Sterlin
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|23,3665
|% -0,27
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|Frank
|20,6983
|20,8230
|% 0,07
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|Riyal
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|5,0866
|% 0,20
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.985
|1.985
|-8,24
|
|Altın Gr.
|1.219
|1.219
|-0,92
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|Cumhuriyet
|8.255
|8.380
|79,00
|
|Tam
|8.231
|8.335
|-4,00
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|Yarım
|4.035
|4.079
|-2,00
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|Çeyrek
|2.017
|2.039
|-1,00
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|Gümüş.Ons
|23,15
|23,18
|0,05
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|Gümüş Gr.
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|14,23
|0,08
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|B. Petrol
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|74,64
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