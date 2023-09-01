***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Aygen görevinden ayrılmıştır.Şirketimizin 01.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında1. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde Sayın Dilek Pekcan Mişe'nin seçilmesine,2. Sayın Özlem Bağdatlı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Seyit Hüseyin Gürel'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190888BIST