***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.09.2023 16:59
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Hakan Aygen görevinden ayrılmıştır.
Şirketimizin 01.09.2023 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında
1. Boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde Sayın Dilek Pekcan Mişe'nin seçilmesine,
2. Sayın Özlem Bağdatlı'nın Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Seyit Hüseyin Gürel'in Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği'ne seçilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190888
BIST
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17:348.042
En Düşük
|Değişim
|: 1,56%
|| 123,68
|Açılış
|: 7.967
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|Önceki Kapanış
|: 7.918
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7.930
En Yüksek
8.061
17:3426,7195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0296
|Açılış
|: 26,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 26,6000
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26,7248
En Düşük
26,6058
17:3428,8820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0848
|Açılış
|: 28,9500
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|Önceki Kapanış
|: 28,8500
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29,0743
En Düşük
28,6292
17:341.662,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,18
|Açılış
|: 1.662,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.663,97
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1.677,90
En Düşük
1.658,92
BIST En Aktif Hisseler17:34
|IZENR
|59,40
|3.677.792.767
|% 10,00
|
|BRSAN
|836,00
|2.080.889.903
|% 10,00
|
|GWIND
|31,90
|848.647.506
|% 10,00
|
|ARSAN
|14,08
|132.209.459
|% 10,00
|
|ORGE
|56,65
|232.506.853
|% 10,00
|
|KTLEV
|45,24
|1.542.157.749
|% -9,97
|
|AZTEK
|59,75
|478.370.334
|% -9,95
|
|EMNIS
|57,70
|1.192.584
|% -7,16
|
|TDGYO
|10,99
|64.869.428
|% -6,86
|
|FZLGY
|21,10
|427.478.767
|% -6,55
|
|THYAO
|254,60
|10.336.922.467
|% 3,92
|
|KOZAL
|29,26
|9.884.259.979
|% 2,81
|
|ASTOR
|142,30
|7.012.502.208
|% -1,18
|
|ISCTR
|21,20
|6.216.638.607
|% 0,66
|
|TUPRS
|142,30
|5.726.943.111
|% 0,85
|
|EKGYO
|8,77
|3.864.482.935
|% 2,10
|
|KOZAL
|29,26
|9.884.259.979
|% 2,81
|
|ISCTR
|21,20
|6.216.638.607
|% 0,66
|
|YKBNK
|16,00
|2.871.460.278
|% 0,63
|
|IHLAS
|1,12
|165.365.614
|% 2,75
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,7123
|26,7195
|% 0,11
|
|Euro
|28,8727
|28,8820
|% -0,29
|
|Sterlin
|33,6201
|33,7887
|% -0,23
|
|Frank
|30,0761
|30,2573
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1011
|7,1367
|% 0,16
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-2,16
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.663
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|11.264
|11.435
|61,00
|
|Tam
|10.980
|11.091
|-3,00
|
|Yarım
|5.507
|5.567
|-1,00
|
|Çeyrek
|2.745
|2.783
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,25
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|20,76
|20,79
|-0,18
|
|B. Petrol
|87,97
|87,97
|1,14
|
Seans Raporu
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