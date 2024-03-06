***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu Karar Tarihi : 06/03/2024Karar Sayısı : 80601/01/2023 - 31/12/2023 dönemine ait Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256088BIST