***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25 Mart 2024 tarihinde yapılan toplantısındaKurumsal Yönetim Komitesi'nin, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yaptığı değerlendirme kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesinin Sayın Cemal Hakan Akkuş ve Sayın Ali Hepşen'den oluşmasına karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262042BIST