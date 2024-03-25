***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.03.2024 16:32
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25 Mart 2024 tarihinde yapılan toplantısında
Kurumsal Yönetim Komitesi'nin, SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde yaptığı değerlendirme kapsamında, Bağımsız Yönetim Kurulu üye aday listesinin Sayın Cemal Hakan Akkuş ve Sayın Ali Hepşen'den oluşmasına karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üye adaylarının özgeçmişleri, ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262042
BIST
'
17:229.124
En Düşük
|Değişim
|: 0,14%
|| 12,92
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.081
En Yüksek
9.336
17:2232,1483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1804
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1741
En Düşük
31,8377
17:2234,8800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,2775
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,8918
En Düşük
34,5419
17:222.252,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 26,26
|Açılış
|: 2.251,43
|
|Önceki Kapanış
|: 2.225,80
|
2.254,67
En Düşük
2.217,42
BIST En Aktif Hisseler17:20
|RYSAS
|38,72
|64.308.798
|% 10,00
|
|VKFYO
|24,86
|105.742.110
|% 10,00
|
|DERIM
|31,90
|13.191.367
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.802.628
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|29.755.010
|% 10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|9.865.650
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.572.662.645
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|185.547.508
|% -9,91
|
|PKART
|82,85
|151.582.717
|% -9,55
|
|MMCAS
|15,50
|1.576.490
|% -8,82
|
|THYAO
|287,00
|11.638.351.274
|% -1,46
|
|ISCTR
|11,54
|7.959.679.195
|% 4,72
|
|YKBNK
|27,34
|5.792.520.973
|% 2,63
|
|AKBNK
|46,50
|4.663.056.665
|% 1,48
|
|KCHOL
|199,90
|4.368.433.745
|% 2,62
|
|ISCTR
|11,54
|7.959.679.195
|% 4,72
|
|YKBNK
|27,34
|5.792.520.973
|% 2,63
|
|ODAS
|9,39
|1.964.676.200
|% 5,86
|
|EKGYO
|9,88
|1.507.687.730
|% -1,50
|
|PETKM
|23,74
|2.795.863.047
|% 3,49
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1432
|32,1483
|% 0,56
|
|Euro
|34,8710
|34,8800
|% 0,80
|
|Sterlin
|41,0362
|41,2419
|% -0,53
|
|Frank
|36,1485
|36,3297
|% -0,91
|
|Riyal
|8,6521
|8,6954
|% -0,93
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,82
|24,84
|% 0,66
|
|Platin
|911,52
|912,95
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.022,28
|1.024,65
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,82
|85,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.179,02
|2.179,38
|% 0,66
|