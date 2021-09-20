***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
20.09.2021 18:15
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasa Satışının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 500.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 650.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00024 33.333.333,32 9.999.999,996 30,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00024 Nâma A Grubu, TSGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTSGY00075
B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00032 13.637.036,67 4.091.111,001 30,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00032 Nâma B Grubu, TSGY2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTSGY00083
C Grubu, TSGYO, TRETSGY00016 453.029.630,01 135.908.889,003 30,00000 1,00 C Grubu C Grubu, TSGYO, TRETSGY00016 Hamiline C Grubu, TSGYO(RÜÇHAN), TRRTSGY00091 120.453,78
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 500.000.000 150.000.000,000 30,00000 120.453,780
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Bulunmamaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 01.09.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 15.09.2021
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 02.07.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 26.08.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 03.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 02.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 (Yüzellimilyon) Türk Lirası arttırılarak 650.000.000 (Altıyüzellimilyon) Türk Lirası'na çıkarılması kapsamnında yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 120.453,780 TL tutarındaki nominal değerli paylar 20.09.2021-21.09.2021 tarihlerinde iki iş günü süre ile Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş olup ilgili payların tümünün satışı bugün itibariyle tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964588
BIST