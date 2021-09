***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Rüçhan Haklarının Kullanılmasının Ardından Kalan Payların Birincil Piyasa Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 23.06.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 800.000.000Mevcut Sermaye (TL) 500.000.000Ulaşılacak Sermaye (TL) 650.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00024 33.333.333,32 9.999.999,996 30,00000 1,00 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00024 Nâma A Grubu, TSGY1(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTSGY00075B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00032 13.637.036,67 4.091.111,001 30,00000 1,00 B Grubu B Grubu, İşlem Görmüyor, TRETSGY00032 Nâma B Grubu, TSGY2(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRTSGY00083C Grubu, TSGYO, TRETSGY00016 453.029.630,01 135.908.889,003 30,00000 1,00 C Grubu C Grubu, TSGYO, TRETSGY00016 Hamiline C Grubu, TSGYO(RÜÇHAN), TRRTSGY00091 120.453,78Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 500.000.000 150.000.000,000 30,00000 120.453,780Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Bulunmamaktadır.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 01.09.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 15.09.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 02.07.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 26.08.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 03.09.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 02.09.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 (Yüzellimilyon) Türk Lirası arttırılarak 650.000.000 (Altıyüzellimilyon) Türk Lirası'na çıkarılması kapsamnında yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan 120.453,780 TL tutarındaki nominal değerli paylar 20.09.2021-21.09.2021 tarihlerinde iki iş günü süre ile Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmuş olup ilgili payların tümünün satışı bugün itibariyle tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964588BIST