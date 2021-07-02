***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz, Yönetim Kurulunca 02.07.2021 tarihinde kabul edilen, Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("") VII-Kurul 128.1 sayılı Pay KurulTebliği'nin ("Pay Tebliği") 33'üncü maddesi kapsamında hazırlanan 'Sermaye Artırımından Elde Edilecek Fonun KullanımAmacına İlişkin Rapor' ek'te kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945913BIST