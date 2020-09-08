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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.09.2020 19:56
GÜNCEL HABERLER



***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 09.04.2010 Türkiye Borsa istanbul A.Ş. ANA PAZAR - GRUP 1

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1,00 TRY 33333333.32 TRY 6,67 Yönetim İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 1,00 TRY 13637036.67 TRY 2,73 Yönetim İmtiyazı İşlem Görmüyor
C Hamiline 1,00 TRY 453029630.01 TRY 90,6 Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/874063


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:051.090
Değişim :  -0,66% |  -7,21
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Önceki Kapanış :  1.097  
En Yüksek
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1.085
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARTI 3,41 1.831.173 % 10,00  
SERVE 11,11 1.666.442 % 10,00  
DITAS 36,30 5.767.616 % 10,00  
DAGHL 7,04 10.591.516 % 10,00  
UTPYA 8,47 14.556.935 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4844 7,4881 % 0,45  
Euro 8,8280 8,8341 % 0,26  
Sterlin 9,7354 9,7842 % -0,47  
Frank 8,1366 8,1857 % 0,43  
Riyal 1,9898 1,9998 % 0,47  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.939 1.939 10,23  
Altın Gr. 466 466 3,68  
Cumhuriyet 3.070 3.117 -1,00  
Tam 3.060 3.137 1,37  
Yarım 1.479 1.518 0,66  
Çeyrek 742 759 0,33  
Gümüş.Ons 26,84 26,88 0,01  
Gümüş Gr. 6,43 6,43 -0,01  
B. Petrol 39,93 39,93 -2,09  
Seans Raporu 18:05
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