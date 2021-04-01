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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.04.2021 16:36



***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 09.04.2010 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. YILDIZ PAZAR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922630


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
17:021.420
Değişim :  2,05% |  28,52
Açılış :  1.399  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.423 En Düşük
1.399
BIST En Aktif Hisseler17:02
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MMCAS 5,83 60.318 % 10,00  
SAYAS 31,94 69.448.142 % 9,99  
ARZUM 24,22 50.033.416 % 9,99  
RAYSG 12,88 2.042.544 % 9,99  
NIBAS 19,04 7.716.157 % 9,99  
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17:02 Alış Satış %  
Dolar 8,1645 8,1718 % -0,83  
Euro 9,6148 9,6417 % -0,28  
Sterlin 11,2213 11,2776 % -0,90  
Frank 8,5913 8,6430 % -1,18  
Riyal 2,1647 2,1756 % -1,17  
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17:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.725 16,87  
Altın Gr. 452 452 -0,48  
Cumhuriyet 2.983 3.027 2,00  
Tam 2.971 3.048 6,34  
Yarım 1.436 1.474 3,06  
Çeyrek 720 737 1,53  
Gümüş.Ons 24,63 24,66 0,24  
Gümüş Gr. 6,46 6,47 0,00  
B. Petrol 63,69 63,69 0,95  
Seans Raporu 17:02
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