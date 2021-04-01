***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.04.2021 16:36
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Hisse Senedi 09.04.2010 Türkiye Borsa İstanbul A.Ş. YILDIZ PAZAR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922630
BIST
17:021.420
En Yüksek
|Değişim
|: 2,05%
|| 28,52
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.423
En Düşük
1.399
17:028,1718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,83%
|| -0,0681
|Açılış
|: 8,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,1041
17:029,6417
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0269
|Açılış
|: 9,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
17:02452,25
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,07
|Açılış
|: 452,25
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler17:02
|MMCAS
|5,83
|60.318
|% 10,00
|
|SAYAS
|31,94
|69.448.142
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.033.416
|% 9,99
|
|RAYSG
|12,88
|2.042.544
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|7.716.157
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|559.773
|% -10,00
|
|SODSN
|36,00
|686.730
|% -7,46
|
|BRKO
|1,34
|2.364.241
|% -6,94
|
|SONME
|54,45
|3.746.953
|% -6,84
|
|DIRIT
|6,00
|90.535
|% -5,36
|
|GARAN
|6,95
|3.665.938.222
|% 3,89
|
|FROTO
|204,30
|970.203.218
|% 5,69
|
|SASA
|46,58
|888.282.795
|% 3,24
|
|KOZAL
|120,90
|866.175.033
|% 1,60
|
|BJKAS
|9,16
|819.086.920
|% 9,96
|
|GARAN
|6,95
|3.665.938.222
|% 3,89
|
|SKBNK
|1,21
|273.521.079
|% 1,68
|
|EKGYO
|1,91
|283.366.818
|% 0,00
|
|TSKB
|1,38
|189.235.210
|% 2,22
|
|PETKM
|6,04
|711.651.688
|% 5,04
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1645
|8,1718
|% -0,83
|
|Euro
|9,6148
|9,6417
|% -0,28
|
|Sterlin
|11,2213
|11,2776
|% -0,90
|
|Frank
|8,5913
|8,6430
|% -1,18
|
|Riyal
|2,1647
|2,1756
|% -1,17
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|16,87
|
|Altın Gr.
|452
|452
|-0,48
|
|Cumhuriyet
|2.983
|3.027
|2,00
|
|Tam
|2.971
|3.048
|6,34
|
|Yarım
|1.436
|1.474
|3,06
|
|Çeyrek
|720
|737
|1,53
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,00
|
|B. Petrol
|63,69
|63,69
|0,95
|
Seans Raporu
17:02
daha fazla
-
17:15ISGSY
Yüzde 5.12 oranında artışla 19.93 lira fiyatla işlem gören hissede 325, 871 adet işlem
-
17:13TURSG
Yüzde 5.71 oranında artışla 6.48 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 478, 728 adet işlem
-
17:11
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DNISI, KONTR, TRILC, NTGAZ, KRONT, MMCAS, JANTS, VANGD, RAYSG, IDEAS
-
17:11
KSTUR, KRONT, EGSER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:11
INTEM, ETYAT, YUNSA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında