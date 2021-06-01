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***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.06.2021 18:21



***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN AYGEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
ÖZLEM BAĞDATLI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş Hukuk İşleri Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
SEVİLAY KIRAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - TSKB A.Ş. Kredi Analiz Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
MUALLA ARZU GÜNSUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - TSKB A.Ş. Özellikli Krediler Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
AHMET HANEFİ ÖZBİLEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Danışmanlık Pazarlama Grup Yöneticisi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
ERSAN YILDIRIM Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan / Denetimden Sorumlu Komite - Başkan
AYSEL ÖLÇEN AYDINER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan / Denetimden Sorumlu Komite-Üye




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939421


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Tam 3.421 3.509 -2,69  
Yarım 1.654 1.698 -1,30  
Çeyrek 829 849 -0,64  
Gümüş.Ons 27,98 28,01 -0,06  
Gümüş Gr. 7,67 7,68 0,01  
B. Petrol 70,44 70,44 1,13  
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