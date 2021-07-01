***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoCengaver Yıldızgöz Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 02.08.2010 (212) 334 50 20 gyo@tskb.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209217 - 701855Melike Hamza Finans, Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yönetici Yardımcısı 02.12.2019 (212) 334 50 20 gyo@tskb.com.trBarış Bahçe Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 28.05.2021 (212) 334 50 20 gyo@tskb.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerNURLAN EROL Genel Müdür Bankacı - -CENGAVER YILDIZGÖZ Genel Müdür Yardımcısı Finans Sektörü Profesyoneli Finans, Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Anavarza Otelcilik A.Ş.- Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945361BIST