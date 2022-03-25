***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2022 16:08
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN AYGEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
ÖZLEM BAĞDATLI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş Hukuk İşleri Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil - Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
SEVİLAY KIRAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Kredi Analiz Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
MUALLA ARZU GÜNSUR Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Özellikli Krediler Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
AHMET HANEFİ ÖZBİLEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Danışmanlık Pazarlama Grup Yöneticisi Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
AYSEL ÖLÇEN AYDINER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan / Denetimden Sorumlu Komite - Başkan
CEMAL HAKAN AKKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Değil - Bağımsız Bilirkişi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan / Denetimden Sorumlu Komite-Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013045
BIST
18:052.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,69
|Açılış
|: 2.180
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|Önceki Kapanış
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2.195
En Düşük
2.174
18:0514,8542
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
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|Açılış
|: 14,8300
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|Önceki Kapanış
|: 14,8450
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En Düşük
14,7991
18:0516,3631
En Yüksek
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|: 0,21%
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|Açılış
|: 16,3200
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
16,2680
18:05934,78
En Yüksek
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|: 0,23%
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|Açılış
|: 934,78
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|Önceki Kapanış
|: 932,68
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937,51
En Düşük
927,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ACSEL
|29,04
|36.251.580
|% 10,00
|
|PKENT
|255,60
|117.490.351
|% 9,98
|
|SERVE
|16,57
|555.907
|% 9,95
|
|ULUSE
|77,45
|54.811.762
|% 9,94
|
|SANEL
|6,10
|5.401.420
|% -7,15
|
|PRZMA
|3,60
|1.400.892
|% -5,26
|
|ANHYT
|13,90
|24.651.027
|% -4,90
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|KONKA
|13,20
|140.583.387
|% -4,14
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|MARKA
|3,32
|1.003.248
|% -3,77
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|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|THYAO
|28,16
|1.670.431.046
|% 0,14
|
|SASA
|60,00
|1.459.320.022
|% 2,48
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|GARAN
|12,09
|1.323.305.550
|% 0,33
|
|KARSN
|4,95
|1.416.013.711
|% 10,00
|
|ODAS
|1,68
|322.855.087
|% 4,35
|
|YKBNK
|3,90
|545.496.483
|% -0,76
|
|DOHOL
|3,23
|413.609.503
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,30
|1.888.268.813
|% -0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8499
|14,8542
|% 0,20
|
|Euro
|16,3486
|16,3631
|% 0,21
|
|Sterlin
|19,5362
|19,6342
|% 0,29
|
|Frank
|15,9194
|16,0153
|% 0,35
|
|Riyal
|3,9477
|3,9675
|% 0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.956
|1.956
|-1,74
|
|Altın Gr.
|932
|932
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|6.173
|6.266
|-9,00
|
|Tam
|6.140
|6.293
|-14,44
|
|Yarım
|2.968
|3.044
|-6,99
|
|Çeyrek
|1.489
|1.522
|-3,49
|
|Gümüş.Ons
|25,43
|25,46
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|-0,02
|
|B. Petrol
|118
|118
|-1,09
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Seans Raporu
18:05
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17:59GEDIK
Yüzde 5.01 oranında artışla 8.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 432, 358 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 02 altında . İşlem hacmi 20, 832.00 milyon TL de
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17:57GZNMI
Yüzde -4.40 oranında düşüşle 33.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 613, 270 adet işlem
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17:56PRZMA
Yüzde -5.79 oranında düşüşle 3.58 lira fiyatla işlem gören hissede 349, 267 adet işlem