***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.06.2022 18:22
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
HAKAN AYGEN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
ÖZLEM BAĞDATLI Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Avukat İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi-Üye
SEVİLAY KIRAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Kredi Analiz Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
SEYİT HÜSEYİN GÜREL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Direktör Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
TOLGA SERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - TSKB A.Ş Direktör Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -
AYSEL ÖLÇEN AYDINER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan / Denetimden Sorumlu Komite - Başkan
CEMAL HAKAN AKKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Değil - Bağımsız Bilirkişi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan / Denetimden Sorumlu Komite-Üye
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035477
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
18:0516,7448
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1714
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7752
En Düşük
16,5644
18:0517,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 0,2468
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
17,9935
En Düşük
17,7366
18:05996,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 15,68
|Açılış
|: 996,44
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
998,38
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|1,36
|55.920.665
|% 36,00
|
|INTEM
|62,70
|23.586.106
|% 10,00
|
|QUAGR
|29,70
|123.489.732
|% 10,00
|
|MZHLD
|87,85
|12.397.435
|% 9,95
|
|FONET
|11,06
|33.995.099
|% 9,94
|
|TOASO
|73,35
|1.686.000.731
|% -6,86
|
|UFUK
|42,46
|753.416
|% -5,18
|
|KAPLM
|59,65
|4.128.448
|% -4,86
|
|RODRG
|16,14
|2.719.260
|% -4,50
|
|DOKTA
|25,10
|2.691.378
|% -4,42
|
|THYAO
|48,46
|6.685.660.060
|% 1,25
|
|SISE
|23,08
|3.043.998.577
|% 5,48
|
|SASA
|43,48
|2.777.611.434
|% -1,81
|
|SAHOL
|21,18
|2.099.248.987
|% 1,15
|
|GARAN
|15,65
|1.887.928.317
|% -3,04
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|906.017.585
|% -1,05
|
|DOHOL
|4,25
|1.150.540.120
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,88
|1.243.643.040
|% -2,01
|
|KARSN
|7,28
|1.508.279.129
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7403
|16,7448
|% 1,03
|
|Euro
|17,9537
|17,9883
|% 1,39
|
|Sterlin
|20,9964
|21,1017
|% 1,49
|
|Frank
|17,1471
|17,2504
|% 0,92
|
|Riyal
|4,4506
|4,4729
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|9,65
|
|Altın Gr.
|997
|997
|16,18
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,17
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,93
|11,95
|0,18
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
-
17:58QUAGR
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 767 adet işlem
-
17:57PEGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 777, 443 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 928 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.09 ) 2, 940