***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoCengaver Yıldızgöz Genel Müdür Yardımcısı - Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 02.08.2010 (212) 334 50 20 gyo@tskb.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 209217 - 701855Melike Hamza Finans, Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 02.12.2019 (212) 334 50 20 gyo@tskb.com.trBarış Bahçe Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Yönetici Yardımcısı 28.05.2021 (212) 334 50 20 gyo@tskb.com.trMert Yeşilyurt Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Uzmanı 27.02.2023 (212) 334 50 20 gyo@tskb.com.trYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviÖZLEM BAĞDATLI Kadın Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye/ Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeSEYİT HÜSEYİN GÜREL Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -TOLGA SERT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Direktör Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -İLKAY GÜNEŞ Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil - Türkiye İş Bankası A.Ş. İştirakler Bölümü Birim Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi-ÜyeDİLEK PEKCAN MİŞE Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi TSKB A.Ş. Mali Kontrol Müdürü Evet 0 - Bağımsız Üye Değil -AYSEL ÖLÇEN AYDINER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Avukat İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan / Denetimden Sorumlu Komite - BaşkanCEMAL HAKAN AKKUŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Bilirkişi Evet 0 - Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan / Denetimden Sorumlu Komite-Üyehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190889BIST