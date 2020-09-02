***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
02.09.2020 12:43
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 300.000.000 (Üçyüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 200.000.000 (İkiyüzmilyon) Türk Lirası arttırılarak 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin 18.08.2020 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma hakkının kullandırım süreci 01.09.2020 tarihinde tamamlanarak sona ermiştir. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 223.530,614 TL olup, ilgili paylar 03.09.2020 - 04.09.2020 tarihleri arasında iki iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (www.tskbgyo.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.yf.com.tr) yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872916
BIST
14:001.086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,21
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
14:007,3832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
14:008,7615
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0163
|Açılış
|: 8,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
14:00466,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 466,79
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler14:00
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.440.710
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.655.910
|% 9,99
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|KENT
|510,00
|10.712.295
|% -9,89
|
|DOGUB
|4,35
|63.628.063
|% -8,03
|
|OZBAL
|6,87
|107.768.787
|% -6,15
|
|RALYH
|5,67
|8.778.870
|% -5,81
|
|FENER
|30,88
|607.394.969
|% 9,50
|
|GSRAY
|3,40
|546.965.309
|% 7,26
|
|SISE
|6,18
|435.325.535
|% -0,32
|
|BJKAS
|3,26
|428.777.388
|% 5,16
|
|ASELS
|16,75
|392.053.648
|% -0,48
|
|GSRAY
|3,40
|546.965.309
|% 7,26
|
|BJKAS
|3,26
|428.777.388
|% 5,16
|
|EKGYO
|1,78
|203.129.933
|% 1,14
|
|IHLAS
|0,91
|85.744.826
|% 7,06
|
|IHLGM
|1,47
|129.074.939
|% 1,38
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3796
|7,3832
|% 0,21
|
|Euro
|8,7562
|8,7615
|% -0,19
|
|Sterlin
|9,8380
|9,8874
|% 0,11
|
|Frank
|8,0772
|8,1259
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9625
|1,9723
|% 0,24
|
|14:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-5,80
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.147
|0,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-0,21
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-0,10
|
|Çeyrek
|748
|765
|-0,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|0,22
|