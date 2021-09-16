Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

16.09.2021 14:44



***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 (Yüzellimilyon) Türk Lirası arttırılarak 650.000.000 (Altıyüzellimilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin 01.09.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma hakkının kullandırım süreci 15.09.2021 tarihinde tamamlanarak sona ermiştir. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 120.453,780 TL olup, ilgili paylar 20.09.2021 - 21.09.2021 tarihleri arasında iki iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden satışa sunulacaktır.  Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (www.tskbgyo.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.yf.com.tr) yer almaktadır. 



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964081


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:201.423
Değişim :  -0,06% |  -0,81
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.424  
En Yüksek
1.435 En Düşük
1.421
BIST En Aktif Hisseler16:20
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GARFA 9,35 6.300.029 % 10,00  
FRIGO 19,86 51.606.396 % 9,97  
TEZOL 16,77 2.336.128 % 9,97  
BASCM 10,50 288.687 % 9,95  
YEOTK 51,80 228.059.707 % 9,93  
daha fazla
16:20 Alış Satış %  
Dolar 8,5137 8,5165 % 1,06  
Euro 10,0253 10,0300 % 0,58  
Sterlin 11,6939 11,7525 % 0,55  
Frank 9,1404 9,1954 % 0,16  
Riyal 2,2611 2,2725 % 0,93  
daha fazla
16:20 Alış Satış %  
Altın Ons 1.758 1.758 -36,07  
Altın Gr. 482 482 -4,31  
Cumhuriyet 3.189 3.237 -38,00  
Tam 3.176 3.256 -35,25  
Yarım 1.535 1.575 -17,05  
Çeyrek 770 788 -8,53  
Gümüş.Ons 23,03 23,06 -0,80  
Gümüş Gr. 6,32 6,32 -0,15  
B. Petrol 75,23 75,23 -0,22  
Seans Raporu 16:20
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru