***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 (Yüzellimilyon) Türk Lirası arttırılarak 650.000.000 (Altıyüzellimilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin 01.09.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma hakkının kullandırım süreci 15.09.2021 tarihinde tamamlanarak sona ermiştir. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 120.453,780 TL olup, ilgili paylar 20.09.2021 - 21.09.2021 tarihleri arasında iki iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (www.tskbgyo.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.yf.com.tr) yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964081BIST