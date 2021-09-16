***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
16.09.2021 14:44
***TSGYO*** TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )
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Türkçe
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 500.000.000 (Beşyüzmilyon) Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 150.000.000 (Yüzellimilyon) Türk Lirası arttırılarak 650.000.000 (Altıyüzellimilyon) Türk Lirası'na çıkarılması işlemine ilişkin 01.09.2021 tarihinde başlayan 15 günlük yeni pay alma hakkının kullandırım süreci 15.09.2021 tarihinde tamamlanarak sona ermiştir. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların toplam nominal değeri 120.453,780 TL olup, ilgili paylar 20.09.2021 - 21.09.2021 tarihleri arasında iki iş günü süreyle Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada nominal fiyattan az olmamak kaydıyla Birincil Piyasada oluşacak fiyat üzerinden satışa sunulacaktır. Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (www.tskbgyo.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.yf.com.tr) yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964081
BIST
16:201.423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,81
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.424
|
1.435
En Düşük
1.421
16:208,5165
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,0896
|Açılış
|: 8,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4330
|
8,5172
En Düşük
8,4182
16:2010,0300
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0575
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9550
|
10,0392
En Düşük
9,9414
16:20481,20
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -4,86
|Açılış
|: 481,20
|
|Önceki Kapanış
|: 486,06
|
487,21
En Düşük
479,82
BIST En Aktif Hisseler16:20
|GARFA
|9,35
|6.300.029
|% 10,00
|
|FRIGO
|19,86
|51.606.396
|% 9,97
|
|TEZOL
|16,77
|2.336.128
|% 9,97
|
|BASCM
|10,50
|288.687
|% 9,95
|
|YEOTK
|51,80
|228.059.707
|% 9,93
|
|ISKPL
|8,01
|129.254.969
|% -10,00
|
|ISKUR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,22
|21.560.545
|% -9,99
|
|IHGZT
|1,16
|60.763.905
|% -9,38
|
|DIRIT
|5,31
|1.084.902
|% -9,23
|
|GARAN
|9,53
|1.259.015.704
|% 1,06
|
|THYAO
|12,36
|606.490.473
|% 0,82
|
|KOZAL
|96,55
|408.297.041
|% -2,23
|
|BIOEN
|35,56
|384.683.683
|% 1,37
|
|TUPRS
|108,90
|379.121.327
|% -0,27
|
|GARAN
|9,53
|1.259.015.704
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,48
|274.343.909
|% 0,40
|
|EKGYO
|1,83
|136.574.164
|% 0,00
|
|ODAS
|1,44
|79.582.250
|% 0,00
|
|IHGZT
|1,16
|60.763.905
|% -9,38
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5137
|8,5165
|% 1,06
|
|Euro
|10,0253
|10,0300
|% 0,58
|
|Sterlin
|11,6939
|11,7525
|% 0,55
|
|Frank
|9,1404
|9,1954
|% 0,16
|
|Riyal
|2,2611
|2,2725
|% 0,93
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-36,07
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-4,31
|
|Cumhuriyet
|3.189
|3.237
|-38,00
|
|Tam
|3.176
|3.256
|-35,25
|
|Yarım
|1.535
|1.575
|-17,05
|
|Çeyrek
|770
|788
|-8,53
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,06
|-0,80
|
|Gümüş Gr.
|6,32
|6,32
|-0,15
|
|B. Petrol
|75,23
|75,23
|-0,22
|
Seans Raporu
16:20
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16:28NIBAS
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16:26XU050
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16:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BASCM, FRIGO, GARFA, AKYHO, TEZOL
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16:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISKUR, IHGZT, ISKPL, NUGYO