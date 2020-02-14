***TSKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
14.02.2020 09:29
***TSKB*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.NSE (Yıldız Pazar), Alıcı Üye: IYM , Satıcı Üye: IYM (Fiyat: 1,37 TL, Miktar: 162.301.658 adet)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818971
BIST
11:27121.211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 670,75
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
121.073
11:276,0579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,0560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
11:276,5657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0110
|Açılış
|: 6,5630
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5717
En Düşük
6,5408
11:27307,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,78
|Açılış
|: 307,07
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,25
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|ISYAT
|2,96
|62.165.792
|% 13,85
|
|ARDYZ
|17,96
|151.114.101
|% 13,67
|
|GSRAY
|2,71
|323.400.627
|% 12,92
|
|GLBMD
|3,38
|9.535.685
|% 11,92
|
|SAYAS
|4,07
|8.068.987
|% 10,00
|
|TUKAS
|12,60
|1.841.878
|% -17,43
|
|OZBAL
|2,42
|6.876.657
|% -7,63
|
|QNBFB
|52,50
|417.522
|% -5,91
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|ATSYH
|1,20
|6.281
|% -5,51
|
|THYAO
|14,94
|592.518.508
|% -0,33
|
|GSRAY
|2,71
|323.400.627
|% 12,92
|
|PETKM
|4,13
|268.649.636
|% 1,23
|
|ISGYO
|2,24
|258.145.744
|% 8,21
|
|SISE
|5,57
|248.799.478
|% 2,77
|
|GSRAY
|2,71
|323.400.627
|% 12,92
|
|ISGYO
|2,24
|258.145.744
|% 8,21
|
|CEMAS
|1,26
|120.376.295
|% 4,13
|
|PETKM
|4,13
|268.649.636
|% 1,23
|
|YKBNK
|2,90
|184.318.139
|% 1,75
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8848
|7,9244
|% 0,31
|
|Frank
|6,1577
|6,1948
|% 0,20
|
|Riyal
|1,6113
|1,6194
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,10
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,71
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,02
|
|B. Petrol
|56,58
|56,58
|0,24
|
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