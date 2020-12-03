***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
03.12.2020 11:04
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891139
BIST
12:231.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.316
12:237,8380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0236
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8217
12:239,4984
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0186
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4868
12:23463,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,31
|Açılış
|: 463,41
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler12:23
|INVEO
|34,98
|25.874.383
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|341.485.230
|% 9,98
|
|SELEC
|16,67
|508.962.003
|% 9,96
|
|RYGYO
|6,10
|93.617.613
|% 9,91
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|PAMEL
|21,50
|463.841
|% -6,93
|
|TSKB
|2,09
|1.451.367.574
|% -6,70
|
|EUYO
|5,35
|369.369
|% -6,63
|
|TSKB
|2,09
|1.451.367.574
|% -6,70
|
|GARAN
|9,25
|1.058.834.918
|% 0,33
|
|PETKM
|4,36
|756.577.669
|% 3,07
|
|THYAO
|12,35
|721.437.077
|% 0,82
|
|KRDMD
|5,07
|635.587.561
|% 0,40
|
|TSKB
|2,09
|1.451.367.574
|% -6,70
|
|PETKM
|4,36
|756.577.669
|% 3,07
|
|EKGYO
|2,19
|349.533.126
|% 0,92
|
|CEMAS
|2,56
|392.869.578
|% 3,23
|
|KRDMD
|5,07
|635.587.561
|% 0,40
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8323
|7,8380
|% -0,30
|
|Euro
|9,4880
|9,4984
|% -0,20
|
|Sterlin
|10,4719
|10,5244
|% -0,04
|
|Frank
|8,7294
|8,7820
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0829
|2,0934
|% -0,31
|
|12:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.837
|1.837
|8,65
|
|Altın Gr.
|466
|466
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.093
|3.140
|55,00
|
|Tam
|3.079
|3.156
|51,72
|
|Yarım
|1.488
|1.527
|25,02
|
|Çeyrek
|746
|763
|12,51
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,04
|
|B. Petrol
|48,49
|48,49
|0,24
|