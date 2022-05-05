***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
05.05.2022 10:38
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSKB]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026528
BIST
12:362.474
En Yüksek
|Değişim
|: 1,79%
|| 43,61
|Açılış
|: 2.461
|
|Önceki Kapanış
|: 2.431
|
2.477
En Düşük
2.460
12:3614,8620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,1292
|Açılış
|: 14,8730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,9200
|
14,8620
En Düşük
14,7014
12:3615,7720
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1123
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7300
|
15,7758
En Düşük
15,6227
12:36905,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 14,56
|Açılış
|: 905,15
|
|Önceki Kapanış
|: 890,58
|
905,83
En Düşük
889,49
BIST En Aktif Hisseler12:36
|IMASM
|18,15
|5.510.739
|% 10,00
|
|CRDFA
|2,75
|26.305.379
|% 10,00
|
|DENGE
|1,54
|465.898
|% 10,00
|
|TIRE
|15,44
|10.668.916
|% 9,97
|
|KRTEK
|15,79
|3.378.476
|% 9,96
|
|LIDER
|20,92
|82.041.863
|% -8,49
|
|DITAS
|26,70
|18.194.370
|% -6,97
|
|TSPOR
|5,26
|108.871.514
|% -6,90
|
|AKGRT
|3,19
|29.305.850
|% -5,34
|
|AYEN
|17,19
|32.145.755
|% -4,02
|
|THYAO
|42,24
|1.253.973.195
|% 2,38
|
|SISE
|18,37
|924.972.667
|% 1,38
|
|TUPRS
|247,90
|735.953.737
|% 5,85
|
|KRDMD
|15,62
|692.019.487
|% 3,03
|
|KOZAL
|177,90
|616.014.505
|% 3,31
|
|ODAS
|2,61
|415.603.599
|% 6,53
|
|YKBNK
|4,96
|506.089.963
|% 1,85
|
|EKGYO
|2,74
|234.382.084
|% 3,01
|
|DOHOL
|3,57
|226.869.733
|% 3,18
|
|AKBNK
|9,02
|511.078.292
|% 1,12
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8563
|14,8620
|% 0,88
|
|Euro
|15,7600
|15,7720
|% 0,72
|
|Sterlin
|18,6111
|18,7045
|% 0,34
|
|Frank
|15,1393
|15,2305
|% 0,38
|
|Riyal
|3,9486
|3,9684
|% 0,90
|
|12:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.896
|14,42
|
|Altın Gr.
|904
|905
|14,02
|
|Cumhuriyet
|6.053
|6.144
|-30,00
|
|Tam
|6.027
|6.177
|-28,88
|
|Yarım
|2.913
|2.988
|-13,97
|
|Çeyrek
|1.461
|1.494
|-6,99
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,01
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,97
|10,99
|0,10
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,08
|