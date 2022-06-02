***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.06.2022 16:20
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034287
BIST
16:242.589
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 19,82
|Açılış
|: 2.579
|
|Önceki Kapanış
|: 2.569
|
2.598
En Düşük
2.565
16:2416,4877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0955
|Açılış
|: 16,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4600
|
16,4877
En Düşük
16,3796
16:2417,7357
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,2397
|Açılış
|: 17,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5500
|
17,7393
En Düşük
17,4621
16:24985,45
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 12,22
|Açılış
|: 985,45
|
|Önceki Kapanış
|: 973,23
|
985,93
En Düşük
972,43
BIST En Aktif Hisseler16:24
|YUNSA
|31,24
|27.019.001
|% 10,00
|
|MAGEN
|11,55
|95.693.601
|% 10,00
|
|MZHLD
|88,60
|10.935.101
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,06
|33.386.040
|% 9,98
|
|HEDEF
|6,30
|20.291.101
|% 9,95
|
|PSGYO
|11,67
|317.219.991
|% -9,95
|
|KRSTL
|7,52
|9.365.927
|% -9,94
|
|FENER
|43,02
|129.625.087
|% -4,36
|
|TSKB
|2,20
|273.069.675
|% -4,35
|
|AVGYO
|2,69
|16.546.898
|% -3,93
|
|THYAO
|49,54
|3.231.994.357
|% 0,57
|
|SASA
|40,66
|2.529.204.516
|% 7,79
|
|AKBNK
|8,64
|1.688.682.831
|% 2,13
|
|SISE
|20,98
|1.319.704.577
|% 0,10
|
|KRDMD
|15,16
|1.250.987.050
|% 0,40
|
|YKBNK
|4,82
|960.887.849
|% 1,69
|
|AKBNK
|8,64
|1.688.682.831
|% 2,13
|
|EKGYO
|2,84
|459.686.343
|% 1,07
|
|SKBNK
|1,26
|188.886.613
|% -2,33
|
|DOHOL
|3,86
|469.505.676
|% -0,36
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4662
|16,4877
|% 0,58
|
|Euro
|17,6864
|17,7357
|% 1,37
|
|Sterlin
|20,6174
|20,7208
|% 1,04
|
|Frank
|17,1065
|17,2095
|% 0,92
|
|Riyal
|4,3798
|4,4017
|% 0,51
|
|16:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|13,18
|
|Altın Gr.
|984
|984
|11,23
|
|Cumhuriyet
|6.530
|6.629
|40,00
|
|Tam
|6.507
|6.671
|50,81
|
|Yarım
|3.145
|3.227
|24,57
|
|Çeyrek
|1.577
|1.613
|12,29
|
|Gümüş.Ons
|22,07
|22,10
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,71
|11,73
|0,21
|
|B. Petrol
|115
|115
|-0,98
|
Seans Raporu
16:24
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16:39HEDEF
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 296, 052 adet işlem
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16:38PENTA
Yüzde 7.41 oranında artışla 533.40 lira fiyatla işlem gören hissede 188, 522 adet işlem
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16:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 89 artarak (% 0.98 ) 2, 883
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16:37
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, AKBNK, EKGYO
-
16:37XU100
Endeks 2, 588 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 76 üstünde . İşlem hacmi 30, 025.00 milyon TL de