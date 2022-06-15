***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.06.2022 15:14
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [TSKB]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037431
BIST
16:512.528
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 19,46
|Açılış
|: 2.514
|
|Önceki Kapanış
|: 2.509
|
2.531
En Düşük
2.502
16:5117,2698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0052
|Açılış
|: 17,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2750
|
17,3098
En Düşük
17,2142
16:5118,0291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0200
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0200
|
18,1703
En Düşük
17,9589
16:511.014,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,53
|Açılış
|: 1.014,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,20
|
1.021,20
En Düşük
1.001,02
BIST En Aktif Hisseler16:51
|TETMT
|243,40
|9.135.819
|% 9,99
|
|YGGYO
|20,36
|5.377.189
|% 9,94
|
|UFUK
|67,00
|1.432.058
|% 9,93
|
|MZHLD
|105,80
|5.748.402
|% 9,92
|
|BALAT
|10,10
|962.375
|% 9,90
|
|TSGYO
|4,45
|4.111.929
|% -9,92
|
|SKTAS
|3,03
|9.016.373
|% -9,82
|
|ISBTR
|48.100,00
|288.500
|% -7,50
|
|ORMA
|25,20
|108.629
|% -7,01
|
|EMNIS
|20,00
|130.875
|% -6,54
|
|THYAO
|48,06
|3.914.751.090
|% 2,56
|
|EREGL
|30,00
|2.409.888.151
|% -1,38
|
|SASA
|45,00
|1.692.695.207
|% 0,99
|
|SISE
|21,80
|1.653.830.122
|% -0,64
|
|AKBNK
|8,65
|917.796.842
|% 2,61
|
|MARTI
|1,52
|359.298.490
|% 8,57
|
|TSKB
|2,09
|425.017.259
|% -5,00
|
|YKBNK
|4,69
|691.887.568
|% 1,52
|
|ISCTR
|4,80
|620.601.935
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,08
|473.658.149
|% 1,24
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2325
|17,2698
|% 0,03
|
|Euro
|17,9783
|18,0291
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,7943
|20,8986
|% 0,66
|
|Frank
|17,1953
|17,2989
|% 0,12
|
|Riyal
|4,5939
|4,6169
|% 0,10
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|15,74
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|11,86
|
|Cumhuriyet
|6.751
|6.853
|37,00
|
|Tam
|6.740
|6.842
|54,00
|
|Yarım
|3.309
|3.347
|27,00
|
|Çeyrek
|1.657
|1.673
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,54
|21,57
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,01
|12,02
|0,32
|
|B. Petrol
|121
|121
|-0,42
|
Seans Raporu
16:51
daha fazla
-
17:06
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, PGSUS, HEKTS
-
17:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 19, 15 artarak (% 0.85 ) 2, 266
-
17:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, TETMT, BALAT, MZHLD, YGGYO
-
17:06
PAPIL, KRTEK, TETMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:06
EMNIS, CRFSA, DAPGM değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında