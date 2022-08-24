***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2022 10:37
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057929
BIST
10:373.118
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -3,05
|Açılış
|: 3.133
|
|Önceki Kapanış
|: 3.122
|
3.149
En Düşük
3.106
10:3718,1372
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0276
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1372
En Düşük
18,0790
10:3718,0594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0083
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,0802
En Düşük
18,0124
10:371.017,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,63
|Açılış
|: 1.017,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,00
|
1.018,93
En Düşük
1.015,25
BIST En Aktif Hisseler10:37
|HKTM
|17,71
|1.937.279
|% 10,00
|
|BFREN
|1.437,40
|7.276.119
|% 9,99
|
|KLNMA
|18,77
|1.373.401
|% 9,96
|
|UZERB
|42,98
|543.611
|% 9,92
|
|DIRIT
|4,38
|241.461
|% 9,77
|
|SKBNK
|3,60
|25.424.447
|% -5,76
|
|CMENT
|57,45
|70.146
|% -4,25
|
|SANKO
|11,97
|7.906.691
|% -3,39
|
|CMBTN
|328,00
|10.549.256
|% -3,33
|
|ULUFA
|3,30
|23.016.876
|% -2,94
|
|THYAO
|70,15
|2.882.919.841
|% 3,47
|
|YKBNK
|6,26
|1.301.327.153
|% -0,32
|
|AKBNK
|11,44
|1.161.416.717
|% -0,35
|
|GARAN
|23,76
|944.518.633
|% 2,95
|
|ISCTR
|8,44
|866.754.331
|% 2,93
|
|YKBNK
|6,26
|1.301.327.153
|% -0,32
|
|EKGYO
|3,95
|621.280.929
|% -0,50
|
|ALBRK
|2,27
|266.281.592
|% -0,87
|
|ISCTR
|8,44
|866.754.331
|% 2,93
|
|AKBNK
|11,44
|1.161.416.717
|% -0,35
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1275
|18,1372
|% 0,15
|
|Euro
|18,0521
|18,0594
|% -0,05
|
|Sterlin
|21,3736
|21,4808
|% 0,04
|
|Frank
|18,7364
|18,8493
|% 0,15
|
|Riyal
|4,8125
|4,8366
|% 0,08
|
|10:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.746
|-2,45
|
|Altın Gr.
|1.017
|1.018
|-0,42
|
|Cumhuriyet
|6.815
|6.918
|45,00
|
|Tam
|6.836
|6.894
|-22,00
|
|Yarım
|3.331
|3.371
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.685
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,04
|19,07
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,10
|11,12
|-0,02
|
|B. Petrol
|100
|100
|0,00
|
Seans Raporu
10:37
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