***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.09.2022 10:02
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061325
BIST
10:523.459
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 56,08
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.468
En Düşük
3.428
10:5218,2419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0268
|Açılış
|: 18,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2980
|
18,2419
En Düşük
18,2142
10:5218,2335
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0061
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0700
|
18,3009
En Düşük
18,2004
10:521.007,80
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.007,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.010,31
En Düşük
1.004,17
BIST En Aktif Hisseler10:49
|ZRGYO
|4,98
|58.909.967
|% 9,93
|
|ROYAL
|5,21
|3.046.084
|% 9,92
|
|MTRKS
|37,94
|57.452.972
|% 9,40
|
|DESA
|25,24
|13.170.206
|% 9,08
|
|BURCE
|38,56
|10.619.879
|% 8,87
|
|COSMO
|33,00
|311.685
|% -8,18
|
|DMSAS
|8,08
|5.393.923
|% -3,58
|
|TSKB
|6,59
|29.574.148
|% -3,51
|
|AYEN
|25,72
|82.603.442
|% -3,16
|
|SANEL
|10,13
|458.767
|% -3,15
|
|EKGYO
|5,07
|1.543.418.585
|% 3,89
|
|THYAO
|75,65
|1.373.503.484
|% 1,27
|
|EREGL
|31,84
|1.003.064.088
|% 3,58
|
|YKBNK
|7,92
|890.384.967
|% 1,02
|
|KRDMD
|13,46
|889.499.509
|% 2,83
|
|EKGYO
|5,07
|1.543.418.585
|% 3,89
|
|YKBNK
|7,92
|890.384.967
|% 1,02
|
|KRDMD
|13,46
|889.499.509
|% 2,83
|
|AKBNK
|15,66
|880.258.121
|% -0,19
|
|HALKB
|11,57
|620.636.603
|% 1,67
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2339
|18,2423
|% 0,15
|
|Euro
|18,2367
|18,2475
|% 0,04
|
|Sterlin
|20,8936
|20,9984
|% -0,35
|
|Frank
|18,6033
|18,7153
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8397
|4,8640
|% 0,09
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|-0,38
|
|Altın Gr.
|1.008
|1.008
|0,86
|
|Cumhuriyet
|6.734
|6.836
|-6,00
|
|Tam
|6.809
|6.879
|-16,00
|
|Yarım
|3.318
|3.360
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.682
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,54
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,85
|10,87
|0,05
|
|B. Petrol
|88,48
|88,48
|0,48
|
Seans Raporu
10:49
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11:04VKGYO
Yüzde 5.23 oranında artışla 3.62 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 271, 352 adet işlem
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11:03DESA
Yüzde 9.25 oranında artışla 25.28 lira fiyatla işlem gören hissede 531, 135 adet işlem
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11:02XU030
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11:02
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TRKCM, YKBNK
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11:02XU100
Endeks 3, 462 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 75 üstünde . İşlem hacmi 18, 419.00 milyon TL de