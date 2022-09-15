***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.09.2022 11:02
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063283
BIST
14:023.451
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 4,48
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.406
14:0218,2710
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0420
|Açılış
|: 18,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
14:0218,2765
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0719
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3117
En Düşük
18,1907
14:02990,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -5,02
|Açılış
|: 990,53
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
989,32
BIST En Aktif Hisseler14:02
|ZOREN
|3,20
|389.439.777
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|65.478.427
|% 9,96
|
|KLSYN
|3,55
|52.666.524
|% 9,91
|
|ULUFA
|5,23
|108.441.387
|% 9,87
|
|IHLAS
|0,67
|78.258.520
|% 9,84
|
|ROYAL
|6,03
|1.797.055
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|14.591.687
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.699.670.802
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.353.758.704
|% -9,98
|
|ATSYH
|127,40
|2.197.268
|% -9,96
|
|ASELS
|35,84
|4.860.575.742
|% 8,61
|
|THYAO
|75,85
|3.276.320.255
|% 2,09
|
|YKBNK
|7,23
|3.050.909.726
|% -8,02
|
|ISCTR
|9,32
|2.974.651.313
|% -8,36
|
|VAKBN
|11,54
|2.353.758.704
|% -9,98
|
|YKBNK
|7,23
|3.050.909.726
|% -8,02
|
|EKGYO
|4,40
|1.449.457.859
|% -0,45
|
|ISCTR
|9,32
|2.974.651.313
|% -8,36
|
|VAKBN
|11,54
|2.353.758.704
|% -9,98
|
|HALKB
|11,04
|2.014.561.511
|% -9,95
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2575
|18,2710
|% 0,23
|
|Euro
|18,2596
|18,2765
|% 0,39
|
|Sterlin
|20,9468
|21,0519
|% -0,19
|
|Frank
|19,0314
|19,1460
|% 0,83
|
|Riyal
|4,8433
|4,8676
|% 0,15
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-10,63
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,17
|
|Cumhuriyet
|6.670
|6.771
|-61,00
|
|Tam
|6.697
|6.758
|-34,00
|
|Yarım
|3.263
|3.303
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.652
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,35
|19,38
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,15
|
|B. Petrol
|93,47
|93,47
|-0,63
|