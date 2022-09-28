***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.09.2022 10:14
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065595
BIST
11:323.282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 16,18
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.266
|
3.284
En Düşük
3.242
11:3218,5086
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0601
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5136
En Düşük
18,4132
11:3217,7229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0330
|Açılış
|: 17,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
17,7749
En Düşük
17,6326
11:32963,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,12
|Açılış
|: 964,02
|
|Önceki Kapanış
|: 965,91
|
968,20
En Düşük
960,23
BIST En Aktif Hisseler11:29
|ALKIM
|34,76
|111.826.804
|% 10,00
|
|ARASE
|134,00
|76.540.290
|% 9,93
|
|BRLSM
|11,82
|61.128.165
|% 9,75
|
|KMPUR
|63,10
|198.717.059
|% 8,79
|
|DERHL
|4,22
|59.209.199
|% 8,76
|
|ULUFA
|5,19
|1.856.556
|% -9,90
|
|ISGYO
|7,38
|6.228.853
|% -9,89
|
|ZOREN
|3,48
|367.306.378
|% -9,14
|
|SKBNK
|1,92
|301.465.012
|% -6,80
|
|EGSER
|29,92
|52.182.412
|% -6,50
|
|KONTR
|59,15
|373.280.609
|% 1,81
|
|SMRTG
|69,65
|278.004.265
|% 2,88
|
|KMPUR
|63,10
|198.717.059
|% 8,79
|
|SOKM
|22,74
|137.778.475
|% 5,57
|
|BERA
|18,07
|105.428.831
|% 2,79
|
|DERHL
|4,22
|59.209.199
|% 8,76
|
|KRPLS
|7,03
|85.081.104
|% 1,88
|
|MOBTL
|2,87
|20.649.510
|% 0,35
|
|ORCAY
|6,97
|44.506.440
|% -0,43
|
|KONTR
|59,15
|373.280.609
|% 1,81
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5053
|18,5087
|% 0,33
|
|Euro
|17,7078
|17,7219
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,6890
|19,7877
|% -0,21
|
|Frank
|18,6000
|18,7121
|% 0,48
|
|Riyal
|4,9019
|4,9265
|% 0,31
|
|11:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.623
|-6,02
|
|Altın Gr.
|964
|965
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|6.572
|6.672
|-37,00
|
|Tam
|6.567
|6.654
|-22,00
|
|Yarım
|3.195
|3.253
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.603
|1.626
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|18,14
|18,17
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,76
|10,78
|-0,14
|
|B. Petrol
|83,96
|83,96
|-0,91
|
Seans Raporu
11:29
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