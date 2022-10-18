***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
18.10.2022 17:32
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072721
BIST
17:363.811
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -36,93
|Açılış
|: 3.878
|
|Önceki Kapanış
|: 3.848
|
3.927
En Düşük
3.805
17:3618,5829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0029
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6398
En Düşük
18,5304
17:3618,2954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0034
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3649
En Düşük
18,2337
17:36985,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,93
|Açılış
|: 985,74
|
|Önceki Kapanış
|: 986,67
|
992,31
En Düşük
983,37
BIST En Aktif Hisseler17:34
|KAPLM
|93,50
|41.575.231
|% 10,00
|
|CRFSA
|46,88
|154.458.865
|% 10,00
|
|PENTA
|532,40
|79.520.902
|% 10,00
|
|POLTK
|784,50
|22.797.238
|% 10,00
|
|ARMDA
|174,90
|7.479.976
|% 10,00
|
|KIMMR
|7,22
|13.890.632
|% -9,98
|
|SAYAS
|23,12
|135.470.955
|% -9,97
|
|ODAS
|8,37
|1.874.044.767
|% -9,90
|
|KLRHO
|34,02
|223.451.874
|% -7,10
|
|MEGAP
|4,50
|35.423.211
|% -6,83
|
|THYAO
|97,05
|6.385.299.007
|% -1,42
|
|YKBNK
|9,40
|5.611.218.213
|% -3,19
|
|AKBNK
|14,97
|4.573.889.379
|% 0,81
|
|ASELS
|33,08
|3.784.527.937
|% 1,16
|
|EKGYO
|4,39
|3.676.108.159
|% -2,23
|
|EKGYO
|4,39
|3.676.108.159
|% -2,23
|
|YKBNK
|9,40
|5.611.218.213
|% -3,19
|
|TSKB
|2,66
|1.012.934.390
|% -2,56
|
|ISCTR
|9,42
|3.120.856.451
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,85
|581.581.755
|% -2,12
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5802
|18,5829
|% 0,02
|
|Euro
|18,2832
|18,2954
|% 0,02
|
|Sterlin
|20,9347
|21,0397
|% -0,59
|
|Frank
|18,5827
|18,6947
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9329
|4,9576
|% 0,06
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|0,51
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|6.659
|6.760
|-21,00
|
|Tam
|6.666
|6.750
|21,00
|
|Yarım
|3.248
|3.302
|13,00
|
|Çeyrek
|1.627
|1.652
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,74
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|11,16
|11,18
|0,01
|
|B. Petrol
|89,42
|89,42
|-2,20
|
Seans Raporu
17:34
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