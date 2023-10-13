***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2023 15:57
***TSKB*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TSKB.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205967
BIST
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17:218.187
En Düşük
|Değişim
|: -0,88%
|| -72,53
|Açılış
|: 8.242
|
|Önceki Kapanış
|: 8.259
|
8.072
En Yüksek
8.242
17:2127,8126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0869
|Açılış
|: 27,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,7900
|
27,9340
En Düşük
27,6781
17:2129,2725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0018
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,5774
En Düşük
29,1779
17:211.710,48
En Yüksek
|Değişim
|: 2,65%
|| 44,11
|Açılış
|: 1.710,48
|
|Önceki Kapanış
|: 1.666,37
|
1.717,29
En Düşük
1.663,40
BIST En Aktif Hisseler17:21
|ERBOS
|237,60
|685.332.006
|% 10,00
|
|MRSHL
|1.355,80
|239.634.566
|% 10,00
|
|POLTK
|10.997,00
|132.866.906
|% 10,00
|
|BMSTL
|53,90
|51.961.891
|% 10,00
|
|MAALT
|901,30
|45.146.369
|% 10,00
|
|EMNIS
|76,55
|1.799.164
|% -9,99
|
|SNKRN
|31,60
|4.016.957
|% -9,97
|
|CASA
|147,50
|20.386.270
|% -9,95
|
|OTTO
|353,00
|1.722.776
|% -9,49
|
|IHAAS
|16,40
|331.662.396
|% -9,34
|
|THYAO
|223,30
|5.155.394.186
|% -0,80
|
|PETKM
|24,24
|4.770.988.420
|% 3,59
|
|BRSAN
|1.010,80
|4.515.987.838
|% 2,28
|
|TUPRS
|148,00
|4.047.705.428
|% 0,54
|
|ASELS
|43,12
|3.512.280.147
|% 0,05
|
|EKGYO
|7,77
|2.117.171.651
|% -2,02
|
|ZOREN
|6,37
|1.635.166.981
|% 0,63
|
|PETKM
|24,24
|4.770.988.420
|% 3,59
|
|YKBNK
|18,88
|3.298.386.128
|% -2,48
|
|ODAS
|13,76
|2.233.826.940
|% 1,70
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8086
|27,8126
|% 0,31
|
|Euro
|29,2599
|29,2725
|% 0,01
|
|Sterlin
|33,7122
|33,8812
|% 0,16
|
|Frank
|30,6105
|30,7949
|% 0,68
|
|Riyal
|7,3902
|7,4272
|% 0,26
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|44,26
|
|Altın Gr.
|1.708
|1.708
|41,87
|
|Cumhuriyet
|11.767
|11.945
|159,00
|
|Tam
|11.526
|11.610
|183,00
|
|Yarım
|5.781
|5.827
|92,00
|
|Çeyrek
|2.881
|2.914
|46,00
|
|Gümüş.Ons
|22,56
|22,60
|0,77
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,14
|0,66
|
|B. Petrol
|88,81
|88,81
|2,81
|