***TSKB* *ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***TSKB******ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [ISGYO, TSKB]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarMevcut durumda açığa satış yapılabilen BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ile 04/10/2022 tarihleri arasında uygulanan yukarı adım kuralı, 05/10/2022 tarihinden itibaren İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) payları dışında uygulanmayacaktır. Açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının belirtilen iki payda (ISGYO, TSKB) ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067281BIST