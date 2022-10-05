***TSKB* *ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
05.10.2022 08:07
***TSKB******ISGYO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [ISGYO, TSKB]
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mevcut durumda açığa satış yapılabilen BIST 50 Endeksinde yer alan paylarda 14/09/2022 ile 04/10/2022 tarihleri arasında uygulanan yukarı adım kuralı, 05/10/2022 tarihinden itibaren İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ISGYO) ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) payları dışında uygulanmayacaktır. Açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının belirtilen iki payda (ISGYO, TSKB) ikinci bir duyuruya kadar uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067281
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5787
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0485
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
18:0518,2741
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0887
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2335
18:051.022,32
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,02
|Açılış
|: 1.022,50
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.020,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5736
|18,5787
|% -0,26
|
|Euro
|18,2513
|18,2741
|% -0,48
|
|Sterlin
|20,7072
|20,8111
|% -1,33
|
|Frank
|18,7042
|18,8168
|% -0,59
|
|Riyal
|4,9281
|4,9528
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-4,10
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.856
|6.928
|-16,00
|
|Yarım
|3.341
|3.387
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.693
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,28
|-0,07
|
|B. Petrol
|94,17
|94,17
|0,80
|