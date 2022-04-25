***TSKB* *KMPUR* *TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin
25.04.2022 10:21
***TSKB******KMPUR******TSK*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin paylarının halka arzında, payların %5`inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişi bulunmamaktadır.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
- 0 % 0 - - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023412
BIST
13:072.468
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -4,38
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.481
En Düşük
2.428
13:0714,7723
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0296
|Açılış
|: 14,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7570
|
14,7725
En Düşük
14,7180
13:0715,8586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0630
|Açılış
|: 15,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9300
|
15,9641
En Düşük
15,8150
13:07910,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,52
|Açılış
|: 910,16
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
906,93
BIST En Aktif Hisseler13:07
|ACSEL
|39,20
|34.815.679
|% 9,99
|
|KSTUR
|262,40
|1.170.829
|% 9,97
|
|UFUK
|21,46
|798.956
|% 9,94
|
|DAGHL
|28,16
|5.344.886
|% 9,83
|
|DAPGM
|28,38
|85.886.982
|% 8,57
|
|KGYO
|5,13
|2.456.321
|% -10,00
|
|BALAT
|8,36
|201.451
|% -7,21
|
|KERVN
|0,58
|352.476
|% -4,92
|
|DESA
|11,20
|4.556.407
|% -4,76
|
|ARMDA
|99,60
|291.449
|% -4,41
|
|GARAN
|14,97
|2.221.813.184
|% 5,50
|
|THYAO
|39,12
|2.154.706.236
|% -1,56
|
|SISE
|17,81
|1.141.527.510
|% -0,11
|
|AKBNK
|9,29
|1.036.855.590
|% 1,64
|
|YKBNK
|5,18
|1.019.508.522
|% 1,57
|
|EKGYO
|2,78
|835.312.446
|% -0,97
|
|ODAS
|2,54
|543.842.731
|% -0,39
|
|YKBNK
|5,18
|1.019.508.522
|% 1,57
|
|TSKB
|2,00
|373.689.849
|% 2,04
|
|GARAN
|14,97
|2.221.813.184
|% 5,50
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7661
|14,7723
|% 0,20
|
|Euro
|15,8494
|15,8586
|% -0,40
|
|Sterlin
|18,7336
|18,8275
|% -0,72
|
|Frank
|15,3353
|15,4277
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9247
|3,9444
|% 0,14
|
|13:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.916
|1.916
|-15,52
|
|Altın Gr.
|910
|911
|-5,11
|
|Cumhuriyet
|6.064
|6.156
|-36,00
|
|Tam
|6.038
|6.188
|-34,66
|
|Yarım
|2.918
|2.994
|-16,76
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-8,38
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,26
|-0,21
|
|B. Petrol
|102
|102
|-4,44
|